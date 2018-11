Australien: Aborigine Wandgemälde zieht in Melbourne Central ein

19.11.18

Der Melbourne Central Komplex gilt als eines der ältesten Industriedenkmäler der Hauptstadt des australischen Bundesstaats Victoria. Jetzt ist es um eine Attraktion reicher: Das jüngste Werk des Aborigine-Künstlers Josh Muir ist nun dauerhaft an der Seite des denkmalgeschützten Coop's Shot Tower zu sehen. Das riesige Wandbild „Kulin Mural“ erzählt die Geschichte der ältesten Einwohner Victorias und im speziellen die der Vorfahren des Künstlers. Seine Mission: Den Betrachter in die gemeinsame Geschichte einbinden und ein Zeichen der Versöhnung senden.



Josh Muirs Werk besteht aus fünf sechs Meter langen Tafeln, die sowohl Persönliches als auch Historisches in einer kühnen, lebendigen Ausdrucksform vereinen, die den unverwechselbaren Stil des jungen Künstlers ausmachen. Jede Tafel zeigt eine andere Zeit auf den Reisen Joshs und seiner Vorfahren. Ausgehend von ihrem Herkunftsland Barkindji (im äußersten Westen von New South Wales), zieht sich die Geschichte der Muirs durch das Yorta Country (wo der Nordosten Victorias auf das südliche New South Wales trifft.) und Ballarat, bevor sie in Melbourne endet. Josh erklärte: "Ich bin mit der Erzählung ziemlich weit zurück gegangen, um ein besseres Verständnis von dem Trauma und dem Schmerz in unserer Geschichte zu geben.“ Caroline Martin, Creative Director bei YIRRAMBOI First Nations Arts Melbourne, stand dem Künstler beratend zur Seite. Sie sagt: „Kunst, wie die von Josh hat eine unglaubliche heilende Wirkung. Und dies ohne Worte. Josh teilt die Stationen seiner Familie in einem solchen öffentlichen Raum und bietet dem Betrachter die Möglichkeit, ein Gefühl für unsere gemeinsame Geschichte zu entwickeln.“



Josh Muir erhielt im Jahr 2015 die Auszeichnungen „Telstra National Indigenous“ und „Torres Strait Islander“ in den Kategorien „Youth“ und „People Choice“. 2016 wurde er beauftragt, zur White Night Melbourne die Fassade der National Gallery of Victoria zu gestalten. Aktuell zeigt er eine Einzelausstellung im Koorie Heritage Trust in Melbourne.



Melbourne, mit vier Millionen Einwohnern Australiens zweitgrößte Stadt, gilt als Trendschmiede des fünften Kontinents. Spiegelnde Wolkenkratzer und viktorianische Herrenhäuser, weitläufige Parks und verschachtelte Laneways bilden eine imposante Kulisse für Veranstaltungen von Weltformat wie Australian Open, Formel 1 und das Food and Wine Festival. Auch Designer und Künstler lieben die unkonventionelle Metropole am Yarra River - die Kultur- und Restaurantszene pulsiert. Den Studien der britischen Zeitung Economist zufolge macht diese Kombinationen Melbourne zu einer der lebenswertesten Städte der Welt. Nur wenige Kilometer außerhalb von Melbourne zeigt sich im Bundestaat Victoria Australiens landschaftliche Vielfalt auf kleinstem Raum: lange Sandstrände neben Steilküsten, dichter Regenwald vor fruchtbaren Weinregionen und schneebedeckte Gipfel im alpinem Hochland. Im Norden bildet der Murray River das Tor zum Outback, während an der Great Ocean Road im Süden die Zwölf Apostel-Felsen aus dem Ozean ragen. Victoria nimmt gerade mal drei Prozent des Kontinentes ein, beherbergt jedoch 30 Prozent der endemischen australischen Tiere. Überall warten Begegnungen mit Koala, Känguru und Co., die sich in den 36 Nationalparks besonders wohlfühlen. Die deutschsprachige Website zu Melbourne & Victoria bietet weitere Informationen. Broschüren können unter www.australien-info.de/vic bestellt werden.

