Pressemitteilung BoxID: 761312 (NKD Deutschland GmbH)

Jacken zum Verlieben

NKD TV-Kampagne

.



• Breitgefächerte Multikanal-Kampagne mit Funk-, Print-, Online- und PR-Maßnahmen

• TV-Spot zum Saisonauftakt Herbst ab 28.08.19

• Highlight-Steppjacken zum Aktionspreis von 15,99 Euro statt bisher 29,99 Euro



Der Textilfilialist aus Oberfranken NKD startet mit einer großangelegten 360°-Kampagne in die Herbstsaison. Das Unternehmen strahlt erneut einen TV-Spot zum Hero-Produkt Steppjacke aus. Im Fokus stehen bei den sechs unterschiedlichen Designs der unschlagbare Preis sowie die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten.



Unter dem Motto „Jacken zum Verlieben“ eröffnet NKD die Herbstsaison und spricht Damen mit einem ausgeprägten Mode- und Preisbewusstsein an. Im Vordergrund der breitgefächerten Kampagne steht die Highlight-Steppjacke zum Aktionspreis von 15,99 Euro statt bisher 29,99 Euro. Ab dem 29. August werden die Modelle in allen NKD Filialen und online auf nkd.com erhältlich sein. Die Kollektionsstücke überzeugen durch eine Vielfalt an Ausführungen für jeden Anlass. Parallel werden passende Komplementärprodukte wie Hosen, Pullover und Accessoires angeboten. In Deutschland und Österreich unterstützen TV-Spots auf ausgewählten Sendern die Kampagne.



„Für unser Highlight-Produkt setzen wir im Jahr 2019 erneut auf TV als Kanal. Die Zahlen der vergangenen Kampagnen haben gezeigt, dass eine crossmediale Herangehensweise für die Reichweite und Steigerung der Markenbekanntheit erfolgversprechend ist. Mit der federleichten Steppjacke und einem attraktiven Preis bilden wir den Auftakt für weitere Angebote in der kommenden Saison“, sagt Dr. Ulrich Hanfeld, CEO der NKD Firmengruppe.



Hohe Aufmerksamkeit dank breitem Maßnahmenpaket

Zusätzlich zum TV-Spot begleiten zahlreiche Maßnahmen die Multikanal-Kampagne: Crossmediale Medienkooperationen in Frauen-, Tages- und People-Medien, Influencer-Kooperationen sowie Gewinnspiele bewirken eine breitgefächerte Aufmerksamkeit. Mit Funkspots wird der Abverkauf der Steppjacken flankiert. Am POS wird die Kundenaufmerksamkeit in den Filialen durch speziell inszenierte Verkaufsflächen auf die außergewöhnliche Aktion gelenkt. Online weisen Newsletter im „Shop the Look“-Design, Videos und animierte Banner sowie PR-Maßnahmen auf die Jacken hin. Die Kampagne wird international ausgerollt und in Deutschland sowie Österreich umgesetzt.

