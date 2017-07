"LEBEN 24/7 - 100 JAHRE NIKON" Große Foto-Ausstellung im NRW-Forum Düsseldorf

Nikon blickt in diesem Jahr auf 100 Jahre Unternehmensgeschichte zurück, eine äußerst vielschichtige und erfolgreiche Zeit, die wir zu großen Teilen unseren treuen Kunden, Nikon-Fans und -Nutzern zu verdanken haben. Viele Aktivitäten und Promotionen rund um den Geburtstag wurden im Jubiläums-Sommer bereits angestoßen. Einer der Höhepunkte im Rahmen der Feierlichkeiten wird die Foto-Ausstellung „leben 24/7 – 100 Jahre Nikon“ im renommierten NRW-Forum Düsseldorf vom 22.09. – 05.11.2017 sein.



Seit der Entwicklung der ersten Nikon-Kameras begleitet Nikon Fotografen weltweit in ihrem Alltag und gibt ihnen ein unverzichtbares, innovatives Werkzeug an die Hand.



Es war eine Nikon, mit der Steve McCurry 1984 das junge afghanische Mädchen mit den grünen Augen fotografierte. Auch der unerschütterliche „Tank Man“ von Charlie Cole oder zahlreiche Weltraum-Aufnahmen der NASA entstanden mit Kameras und Objektiven von Nikon. Fotografen und Fotojournalisten sind mit ihren Kameras dabei, wenn Weltgeschichte geschrieben wird, sie haben große Ikonen geschaffen und kleine Momente festgehalten und die unterschiedlichsten Facetten des menschlichen Lebens dokumentiert. Die Ausstellung „leben 24/7 – 100 Jahre Nikon“ präsentiert ab dem 22. September 2017 eine Auswahl an Nikon-Fotografien aus den letzten Jahrzehnten und zeigt, wie eine Kamera dabei selbst zur Legende wurde.



Reportagen und Dokumentationen, Bildikonen und Konzeptserien: Die Ausstellung ergründet die Geschichte und den Mythos der „Nikon“ und ihrer Fotografen, die die unterschiedlichen Aspekte des menschlichen Lebens reflektieren: Krieg und Frieden, Liebe und Schmerz, Familie und Freundschaft, Natur und Starkult, Glamour und Tristesse. Mit Arbeiten unter anderem von Jodi Bieber, Charlie Cole, David Douglas Duncan, Thekla Ehling, Volker Hinz, Heidi & Hans-Jürgen Koch, Peter Lindbergh, Joel Marklund, Steve McCurry, Duane Michals, Ed Ruscha, Moises Saman, Jérôme Sessini, Michael Wesely, Ami Vitale und der NASA.



Neben den Fotografien präsentiert die Ausstellung auch die wichtigsten Kamera-Exponate, mit denen die Fotografien geschaffen wurden, sowie die Gewinnerbilder des Fotowettbewerbs I AM 100 und vieles mehr.



Die Teilnahme am Fotowettbewerb I AM 100 ist auf www.mynikon.de/iam100/wettbewerb noch bis zum 3. September 2017 möglich.



Weitere Details zur Ausstellung finden Sie auf dieser Seite.



I AM 100 – A DAY BEHIND THE LENS

Nikon-Aktions-Tag am 23. September 2017



Gerne möchten wir auf das Event „I AM 100 – A DAY BEHIND THE LENS“ am 23. September in und rund um die Rheinterrassen und das NRW-Forum in Düsseldorf aufmerksam machen: Besucher haben an diesem Tag die Möglichkeit, an verschiedensten Talks, Workshops, Live-Shootings und Fotowalks mit namhaften internationalen und nationalen Fotografen wie zum Beispiel Mayk Azzato, Stefan Forster, Markus Gillar, Marcel Lämmerhirt, Michael Martin, Joe McNally, Fabian Oefner, Paloma Parrot, Harald Schmitt, Sascha Schürmann, Florian Smit und Stefan Warter teilzunehmen.



Zudem bieten wir den Service Check & Clean für Nikon-Kameras und -Objektive an (gegen Vorweisen eines Besucher-Tickets), Beratung durch unsere Nikon-Spezialisten und die Möglichkeit, die aktuellsten Kameramodelle und Objektive für eine begrenzte Zeit zu testen. Die Ausstellung „leben 24/7 – 100 Jahre Nikon“ im NRW-Forum Düsseldorf ist an diesem Tag natürlich auch geöffnet.



Genauere Infos zu Tickets, Anmeldung und Programm finden Sie auf dieser Seite.

