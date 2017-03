Uns fehlen Ärzte!

„Die Sicherstellung der medizinischen Versorgung ist für die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden von enormer Bedeutung. Alarmierend ist die Tatsache, dass in Niedersachsen aktuell 359 Hausarztsitze unbesetzt sind. Wenn jetzt keine gegensteuernden Maßnahmen getroffen werden, droht einigen Kommunen in wenigen Jahren eine Unterversorgung mit Ärzten, mit der Folge, dass diese Kommunen erheblich an Attraktivität verlieren werden“, erklärte der Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes (NSGB), Dr. Marco Trips, nach einer Sitzung des kommunalen Spitzenverbandes, in Hannover.



Das Thema muss nach Auffassung des NSGB ganz vorn auf die Agenda der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen. Diese hat den gesetzlichen Auftrag, die vertragsärztliche Versorgung der Versicherten sicherzustellen. Auch die Niedersächsische Landesregierung muss dringend weitere Maßnahmen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung in den ländlichen Regionen auf den Weg bringen. „Wir beobachten zunehmend, dass die Lösung der Problematik der drohenden Unterversorgung von den Kommunen erwartet wird. Beispielsweise fördert das Land Niedersachsen mit einer Anschubfinanzierung sogenannte „Gesundheitsregionen in Niedersachsen“ auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte. Hier werden geringe Mittel ausgelobt, die keine nachhaltige Finanzierung darstellen und davon ablenken, dass die dafür zuständigen Akteure aktiv werden müssen, um jetzt und künftig eine flächendeckende medizinische Versorgung der Versicherten zu gewährleisten. Wir brauchen keinen Verschiebebahnhof, sondern Maßnahmen, die auch mittel- und langfristig greifen“, so Trips.



Der NSGB hat jetzt einen Arbeitskreis gegründet, der die Probleme aus den Städten, Gemeinden und Samtgemeinden aufgreifen, einen Handlungskatalog erarbeiten und die Landespolitik in die Pflicht nehmen soll.



„Wir hoffen, dass wirklich was passiert, eh etwas passiert, was nicht mehr aufzuhalten ist“, ergänzte Trips.

Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund NSGB

Der Niedersächsische Städte und Gemeindebund (NSGB) ist der kommunale Spitzenverband der kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden in Niedersachsen. Der Verband spricht für über 400 kreisangehörige Städte, Gemeinden und Samtgemeinden in Niedersachsen. Über 15.000 von 22.000 gewählten Mandatsträgern repräsentieren die genannten Gebietskörperschaften.

