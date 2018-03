Noch nicht einig!

„Etwas vorschnell wird derzeit etwas in den Raum gestellt, was noch geprüft werden muß. Schließlich müssen die fehlenden Gelder für die Kinderbetreuung vor Ort von den Städten und Gemeinden aufgebracht werden. Wenn wir nach der vereinbarten und noch ausstehenden Beratung des Angebots des Landes in unseren Gremien feststellen, dass die Mittel nicht auskömmlich sind, werden wir noch weiter darüber zu verhandeln haben“, erklärte der Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Dr. Marco Trips, heute in Hannover.

