Pressemitteilung BoxID: 787524 (Niedersächsische Landesmedienanstalt)

Christian Krebs zum neuen Direktor der NLM gewählt

Die Versammlung der Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM) hat in ihrer gestrigen Sitzung Christian Krebs LL.M. zum neuen Direktor der NLM gewählt. Krebs (44) tritt damit die Nachfolge von Andreas Fischer an, der nach 10-jähriger Tätigkeit als Direktor der NLM Ende Juli 2020 in den Ruhestand gehen wird. Die Amtszeit des neuen Direktors beginnt am 1. August 2020 und beträgt fünf Jahre. Eine Wiederwahl ist möglich.







Der Volljurist Krebs sagte zu der Wahl: „Ich danke der Versammlung der NLM für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf die gemeinsame Arbeit mit dem Gremium und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der NLM.“







Die Vorsitzende der Versammlung, Elisabeth Harries, begrüßte die Wahl: „Ich freue mich, dass mit Christian Krebs ein ausgewiesener Experte für die weitere Arbeit der NLM gefunden wurde. Das von der Firma Kienbaum Consultants International GmbH unterstützte transparente Verfahren mit der von der Versammlung eingesetzten Findungskommission war eine gute Entscheidung.“







Der gebürtige Hildesheimer Christian Krebs ist seit 2004 bei der NLM tätig. 2011 übernahm er die Leitung der Rechtsabteilung und seit 2015 die Stellvertretung von Direktor Andreas Fischer.

