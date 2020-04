Pressemitteilung BoxID: 793543 (Niederländisches Büro für Tourismus & Convention (NBTC))

"Auf Wiedersehen" von Alexandra Johnen

"Abschiedsworte müssen kurz sein wie eine Liebeserklärung"

In diesem Sinne folge ich Theodor Fontane und möchte mich nach fast zwölf Jahren als Pressesprecherin des Niederländischen Büros für Tourismus & Convention (NBTC) in Köln in knapper, aber nicht minder herzlicher Form von Ihnen verabschieden! Es hat mir große Freude gemacht, die Urlaubsdestination Niederlande auf dem deutschsprachigen Markt zu vertreten und als Ansprechpartnerin für Journalisten und Blogger zu dienen. Vor allem aber haben mir Ihre vielfältigen Veröffentlichungen über die Niederlande – von der Metropole Amsterdam bis zu Van Goghs Heimat Zundert – beinahe täglich ein Lächeln ins Gesicht gezaubert! Hartelijk bedankt dafür, aber auch für inspirierende Gespräche während Pressereisen und -events sowie für zahlreiche Freundschaften, die über die Jahre gewachsen sind und die hoffentlich nicht mit meinem beruflichen Wechsel enden.



Zum 1. Mai werde ich als Presseverantwortliche bei der Deutschen Zentrale für Tourismus in Amsterdam starten – und nun in umgekehrter Form Werbung für mein Heimatland Deutschland auf dem niederländischen Markt machen. Deshalb sage ich nun in aller Kürze: „Tot ziens“, halten Sie den Niederlanden die Treue und bleiben Sie gesund!



„Hoi en welkom in Nederland“ von Natalie Poloczek



„Fang nie mit dem Anfang an, sondern immer drei Meilen vor dem Anfang!“



In diesem Sinne folge ich Kurt Tucholsky und übernehme die Aufgaben von Alexandra Johnen als Pressesprecherin beim NBTC. Ganz neu bin ich nicht und einige von Ihnen kennen mich bereits, denn ich bin seit über zwei Jahren beim NBTC tätig. Durch meinen Bachelorabschluss im Fach Niederlande-Deutschland Studien an der WWU Münster habe ich vielfache Kenntnisse über unser schönes Nachbarland gesammelt und bin selbst ein echter Holland-Fan geworden. Seit dem 01.01.2020 widme ich mich gemeinsam mit Alexandra als PR & Influencer Marketing Manager vollkommen der Pressearbeit in unserem Deutschlandbüro in Köln. Ich freue mich auf den künftigen Austausch mit Ihnen zu Niederlande-Themen und stehe Ihnen bei Fragen stets zur Verfügung. Auch wenn die aktuellen Zeiten Besonderes von uns verlangen, bin ich gespannt auf die Tätigkeiten als Pressesprecherin und schaue mit großer Hoffnung in eine Zukunft, in der uns das Reisen wieder gestattet ist. Ich hoffe, viele von Ihnen bei zukünftigen Pressereisen und -events persönlich kennenzulernen! Sie erreichen mich per Mail unter: npoloczek@holland.com und telefonisch unter: +49 (0)174 331 96 52

