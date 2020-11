Die ICE-Verbindung Köln-Amsterdam begeht ihr 20-jähriges Jubiläum: Am 5. November 2000 rollte zum ersten Mal ein durchgehender Zug von Köln nach Amsterdam. „Seitdem haben 23 Millionen internationale Passagiere diese Strecke genutzt“, sagtOliver Ueck, Marketing-Direktor der Deutsche Bahn Regio AG.Die Verbindung sei ein voller Erfolg, denn die Nachfrage habe bis zur Coronakrise ständig zugenommen. „Der Zug fährt täglich acht Mal in Richtung Amsterdam und sieben Mal in Richtung Köln. Das Platzangebot konnten wir von anfangs 5.300 Plätzen am Tag auf rund 6.700 Plätze erweitern.“



Auch zuvor war es natürlich schon möglich, von Köln nach Amsterdam zu reisen. Die Strecke sei aber vor November 2000 mit lokbespannten EuroCity-Zügen befahren worden, sagt Ueck: „Bei diesen Zügen musste nahe der deutsch-niederländischen Grenze immer die Lokomotive gewechselt werden.“ Und das war mit einer erheblichen Verzögerung verbunden. Deutsche Bahn und Nationale Spoorwegen beschlossen daher in den 90er Jahren, einen durchgehenden Zug ohne zeitaufwändigen Lokwechsel an der Grenze zu realisieren. Mit dem Ausbau der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Köln und Frankfurt können Reisende in nur vier Stunden von Frankfurt nach Amsterdam gelangen. „Wir bedanken uns bei allen Mitarbeitern und Reisenden, die dazu beigetragen haben, unsere ICE-Verbindung zu einer Erfolgsgeschichte zu machen“, sagte Stefanie Berk, Vorstandsmitglied der DB Fernverkehr. Insgesamt arbeiten 218 deutsche und niederländische Maschinisten und Zugbegleiter auf dieser Strecke.



„Ich liebe diese Zugverbindung“, sagt ein Kölner Reisender, der die Strecke häufig nutzt: „Man ist so schnell in Amsterdam. Und ich finde es auch so schön, dass alle Durchsagen immer auf Deutsch und auf Niederländisch gemacht werden, egal, wo der Zug gerade ist.“



Aufgrund der Corona-Pandemie können leider keine Jubiläums-Feierlichkeiten stattfinden.



Informationen// www.deutschebahn.com/de, www.ns.nl, Ansprechpartner: www.deutschebahn.com/de/presse/pressekontakt-4414976, https://nieuws.ns.nl



Bitte informieren Sie sich vor einer Reise in die Niederlande über die aktuellen Corona-Maßnahmen, die Sie unserer Website entnehmen können: www.holland.com/corona

(lifePR) (