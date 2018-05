Niederdeutscher Bühnenbund Niedersachsen und Bremen - Frühjahrstagung in Delmenhorst

Die Frühjahrstagung des Niederdeutschen Bühnenbundes Niedersachsen und Bremen (NBB) fand aus gegebenem Anlass in Delmenhorst statt.



Das Niederdeutsche Theater Delmenhorst (NTD) feierte sein 90-jähriges Jubiläum mit einer großartigen Festaufführung des Musicals „My Fair Lady- up Platt“ im Kleinen Haus in Delmenhorst.



Vorausgegangen war die Verleihung des Willy-Beutz-Schauspielpreises, mit den Preisträgern aus Wilhelmshaven, Neuenburg und Cuxhaven.



Ein umfangreiches Programm stand auf der Tagesordnung der Bühnenleitungentagung am folgenden Tag. Die Leitungen der 15 Bühnen und Theater des NBB trafen sich zu ihrer Frühjahrstagung.



Im Mittelpunkt, der von Präsident Arnold Preuß (Wilhelmshaven) geleiteten und vom NTD hervorragend organisierten Tagung, stand die Neuaufnahme der Kolping-Bühne Haselünne in den NBB. Damit ist die Bühne jetzt das 16. Mitglied des NBB und erweitert somit die regionale Ausbreitung bis ins Emsland.



Weiterhin im Präsidium des NBB wird Annemarie Penningroth als Schriftführerin mitwirken. Die Bühnen und Theater wählten sie einstimmig für weitere vier Jahre.



Das bevorstehende, erstmalig stattfindende Theaterfestival für „Neue Niederdeutsche Dramatik“ von 25. -27. Mai 2018 in Cuxhaven, auf dem sechs Ur, - bzw. Erstaufführungen zu sehen sein werden, und das Jugendtheaterfestival vom 15. -17. Juni 2018 in Ganderkesee waren ein weiterer und interessanter Schwerpunkt der Tagung.



Neben den Arbeitsergebnissen der Jugendarbeit der einzelnen Bühnen und Theater wird die Jugendgruppe „Jungs und Deerns“ des NTD Delmenhorst ihre Stück „Dat Vermächtnis vun de Falkenborg“ aufführen. Spannend wird es, wenn die Jugendlichen des Theaters am Meer, NDB Wilhelmshaven die Uraufführung des mit dem Karl-Mahnke-Preis ausgezeichneten Stücks „Fastbunnen“ von Felix Borchert, Regie Elke Münch, den fast 200 Besuchern des Jugendfestivals zeigen werden.



Ein Zwischenbericht des aktuellen Seminarangebotes, indem es erstmalig ein Qualifizierungsangebot für Nachwuchsregisseure an zwei Wochenenden geben wird, macht deutlich, dass der NBB mit seiner erfolgreichen Arbeit im Bereich der Aus -und Weiterbildung auf dem richtigen Weg ist.

