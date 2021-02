Die NH Hotel Group wird im diesjährigen Nachhaltigkeitsjahrbuch als drittnachhaltigstes Unternehmen in der Hotellerie weltweit geführt. Des Weiteren hat das Unternehmen die Auszeichnung „Industry Mover“ für die bedeutendsten Verbesserungen des letzten Jahres innerhalb der Branche erhalten. Das SAM Nachhaltigkeitsjahrbuch gibt Finanzdienstleister S&P Global heraus und zeichnet jährlich exzellente Leistungen aus. Darüber hinaus wurde ihr mit dem Sonderpreis „Industry Mover" die größte Verbesserung in den ESG-Kriterien, den Standards für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, in der Hotelbranche bescheinigt. Für das Ranking hat S&P Global weltweit mehr als 7.000 Unternehmen aus 61 Branchen bezüglich wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Aspekte bewertet. Innerhalb der Hotellerie wurden 46 Betriebe beurteilt, von denen lediglich sechs Unternehmen in das Jahrbuch aufgenommen wurden.



Der Bericht hebt hervor, dass in Zukunft „Nachhaltigkeit noch wichtiger wird, um Gäste anzuziehen, das Produktangebot zu verbessern und sich aktiver mit den verschiedenen Interessengruppen auseinanderzusetzen." Ebenso wird angemerkt, dass „der Erhalt der Umwelt, das gestiegene Interesse an Öko und Volunteer Tourismus neue Geschäftsmöglichkeiten geschaffen haben." Maarten Markus, Managing Director für Nordeuropa, erklärt: „Diese Anerkennung macht uns stolz und motiviert uns, in den kommenden Jahren weiterhin unseren Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit zu setzen. Auch in Zukunft sind wir unserer Verantwortung bewusst und integrieren soziale, ökologische und wirtschaftliche Belange in unserer Unternehmensführung gleichwertig auf allen Ebenen."



Über SAM CSA



Das Corporate Sustainability Assessment (CSA) hilft Unternehmen zu verstehen, welche Nachhaltigkeitsfaktoren aus Sicht von Investoren wichtig sind und welche wiederum am ehesten einen Einfluss auf die finanzielle Performance des Unternehmens haben. Somit dient CSA den teilnehmenden Unternehmen als Nachhaltigkeitsfahrplan und der Priorisierung von Nachhaltigkeitsinitiativen. So kann die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen verbessert werden.

