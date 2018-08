NEXEN TIRE Motorsport will mit Patrick Huisman beim VLN-Höhepunkt auf Platz 1 der V3T fahren

Teamchef Ralf Zensen und Förderpilot Fabian Peitzmeier bekommen am Steuer des NEXEN-Porsche 718 S Verstärkung durch Ex-DTM-Profi Patrick Huisman

Motorsport-Allrounder Michael Küke aus Essen rundet Fahreraufgebot erneut ab

Gut 350 PS starker Mittelmotor-Porsche fuhr bei seinem VLN-Debüt Klasse direkt auf Platz 1 in der Klasse V3T

Sechsstundenrennen markiert als fünfter von neun Läufen die Halbzeit der VLN-Saison 2018; Start am Samstag um 12 Uhr





Mit einem bärenstark besetzten Porsche 718 Cayman S kehrt das Team NEXEN TIRE Motorsport aus der Sommerpause zurück: Für das Sechsstundenrennen auf der Nordschleife – dem Saisonhöhepunkt der Langstreckenmeisterschaft Nürburgring (VLN) – verstärkt Ex-DTM-Profi und „Mr. Supercup“ Patrick Huisman das Porsche-Kundenteam. Hinzu kommt erneut Motorsport-Allrounder Michael Küke aus Essen, der gemeinsam mit Teamchef Ralf Zensen (Barweiler) und Nachwuchstalent Fabian Peitzmeier (Hürth bei Köln) bereits beim dritten VLN-Lauf den rund 350 PS starken Mittelmotor-Sportwagen auf Platz 1 in der Klasse V3T gesteuert hat.



Für Huisman ist es vor allem ein Wiedersehen mit Freunden: Der Niederländer hat seinen bislang letzten VLN-Lauf 2016 bestritten. Den NEXEN-Porsche 718 S kennt er aber bereits: Im Rahmen des Qualifikationsrennens für das 24-Stunden-Highlight in der „Grünen Hölle“ stand er dem Team bei den ersten Testkilometern mit dem Vierzylinder-Turbo-Boliden mit Rat und Tat zur Seite. „Natürlich ist der Cayman kein GT3-Fahrzeug, aber er hat trotzdem großen Spaß gemacht“, so der vierfache Porsche Supercup-Meister. „Jetzt bin ich gespannt, wie weit das Team mit der Abstimmung bereits gekommen ist und wo ich noch Verbesserungsvorschläge einbringen kann. Interessant zu sehen wird es auch, wie sich Fabian Peitzmeier weiterentwickelt hat, der natürlich von meiner Erfahrung profitieren soll. Ansonsten hoffe ich, dass wir in der V3T erneut auf Platz 1 und in der Gesamtwertung möglichst weit nach vorne fahren können.“



„VLN-Lauf 3 hat mir mit dem neuen 718 Cayman S unheimlich viel Freude bereitet – das ist wirklich ein toller Rennwagen“, so Porsche-Spezialist Küke. „Aber es gibt natürlich immer noch Luft für Verbesserungen, darum bin ich enorm gespannt auf die Zusammenarbeit mit Patrick Huisman: Er genießt ja einen besonderen Ruf als Entwicklungsfahrer, darum interessieren mich seine Herangehensweise und seine Sicht der Dinge sehr. Ehrlich gesagt hatte ich noch die einen so starken Teamkollegen als ihn.“



„Nach Platz 1 in der V3T-Klasse beim dritten VLN-Lauf wollen wir nach der Sommerpause natürlich dort anknüpfen, wo wir aufgehört haben“, betont Förderpilot Fabian Peitzmeier. Der 21-jährige Maschinenbaustudent ist gerade von den Formula Student-Events auf dem Red Bull-Ring in Österreich sowie in Hockenheim zurück und freut sich jetzt wieder auf das Cockpit des 350 PS starken und von einem 2,5 Liter großen Turbo-Vierzylinder angetriebenen Rennwagens. „Mit Patrick Huisman und auch Michael Küke bekommen Ralf Zensen und ich bärenstarke Verstärkung und sind damit für das Sechsstundenrennen bestens aufgestellt. Speziell von Patrick kann ich enorm viel lernen, darauf freue ich mich sehr.“



Teamchef Ralf Zensen: „Für den Saisonhöhepunkt, das Sechsstundenrennen, erwarte ich ein starkes Teilnehmerfeld. Dennoch wollen wir erneut auf Platz 1 unserer Klasse ins Ziel kommen und den NEXEN-Porsche 718 S ohne Schrammen über die Runden bringen – so, wie uns dies auch beim dritten VLN-Lauf gelungen ist. Die Sommerpause haben wir nicht ungenutzt gelassen, sondern konnten das Spark-Festival auf der Strecke von Le Grand Sambuc in der Provence zum Testen nutzen. Jetzt bin ich gespannt, wie viel uns dies gebracht hat. Mit Patrick Huisman, Michael Küke und natürlich unserem Förderpiloten Fabian Peitzmeier teile ich mir das Cockpit gleich mit drei starken Fahrern. Mit einer besseren Besetzung bin ich wohl noch nie auf der Nürburgring-Nordschleife an den Start gegangen.“

