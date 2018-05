Ist Ihr Hotel- oder Gastgewerbe bereit für die Terrassen-Saison?

Kunden werden immer anspruchsvoller, erst recht, wenn es ums Essengehen in stilvollem Ambiente geht. Nach welchen Kriterien suchen Gäste das Lokal für einen gemütlichen Abend mit Freunden und Familie aus? Newgarden Spain erklärt, wie Hoteliers und Gastronomen mit ihrem Lokal den Unterschied machen und die Gunst des Kunden gewinnen.



Der Hotelverband Deutschland kommt zu dem Ergebnis, dass Hotels, Hotels garnis, Gasthöfe und Pensionen in Deutschland 2017 einen Nettoumsatz von 26,98 Milliarden Euro erwirtschafteten – der Umsatz stieg um 3,1 Prozent an. Dabei nimmt die Unternehmens- und Markenkonzentration weiter zu, und immer mehr internationale Investoren kommen auf den Markt. Der Druck durch die wachsende Konkurrenz, Digitalisierung und die sich rasant wandelnden Ansprüche der Gäste zwingen die Branche, sich immer wieder neu zu erfinden. Gefragt sind laut Hotelverband spezialisierte Konzepte und der Fokus auf klar definierte Gäste- oder Stilgruppen.



Das gilt im Sommer vor allem im Außenbereich: Gäste wollen im Freien entspannt auf einer stilvollen Terrasse vom Alltag abschalten. Essengehen ist nicht nur das Stillen von Hunger, sondern ein Erlebnis, das Abtauchen in eine andere Kultur oder einfach eine Auszeit vom täglichen Trott.



Design oder Nichtsein



Die Ergebnisse zeigen: Mit dem richtigen Design- und Leistungskonzept verwandeln Restaurants und Hotels ihren Betrieb und insbesondere den Außenbereich zur individuellen Erlebniswelt für den Gast. Ob nun eine überdachte, halb überdachte oder offene Terrasse: Die Frage der Gestaltung spielt eine entscheidende Rolle dabei, für wen die Kunden sich entscheiden.



Wie jede Investition müssen natürlich auch die für Ausstattung und passende Accessoires durchdacht sein. Wenn es darum geht, sich immer wieder neu zu erfinden, spielt neben Qualität und Stil der Preis eine zentrale Rolle. Innovative Möbel, stylishe und praktische Ausstattung, überraschende und robuste Materialen verwandeln den Außenbereich auch mit kleinem Budget in eine Wohlfühloase.



Dies hat Newgarden, spanischer Hersteller von Outdoormöbeln und Beleuchtungssystemen, erkannt und bietet Designobjekte für alle. Dafür hat sich der Anbieter den renommierten italienischen Produktdesigner Valerio Sommella an Bord geholt, der weltweit mit seinen gewagten und gleichzeitig funktionalen Kreationen für Furore sorgt. Valerio Sommella, in der Toskana geboren, ist ein wahrer Botschafter des mediterranen Designs. Es gelang ihm, das italienische Design perfekt mit dem Newgarden‑Motto in Einklang zu bringen: „BeHappy“! Und das gilt für Gäste wie Budget. Egal ob illuminierte Sofas für den Außenbereich, Beleuchtungselemente im Pop Art-Stil, stylischen Sound‑Licht‑Systeme für Bars und Lounges oder raffinierte Getränkekühler mit integrierter Sound-Anlage: Newgarden kombiniert technologische Innovation mit mediterranem Design.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren