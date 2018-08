Fusion von Style und Funktion

Ein Kollektions-Highlight für 2018/19 ist bei CRAFT die neue Wohlfühlunterwäsche FUSEKNIT COMFORT. Auf der technischen Seite sorgt modernste Stricktechnik mit nahtlosem Bodymapping für großartigen Komfort. Aus modischer Sicht überzeugt die Wäsche mit gedeckten, teils in Mélange-Optik gehaltenen Farben und angenehmen, nicht ganz körpernahen Schnitten. Geeignet für fast alle sportlichen Aktivitäten, ebenso wie für den gemütlichen Spaziergang oder einen entspannten Abend daheim. Fuseknit Comfort besteht aus 30 % Recycling-Polyester und wird komplett in Europa produziert.



Seit 1977 stellt CRAFT hochwertige Funktionsunterwäsche her. Die Active Comfort Linie war in den vergangenen Jahren ein echter Publikumsliebling. Mit der neuen Fuseknit Comfort stellt CRAFT den künftigen Nachfolger vor und hebt dabei Design und Komfort auf die nächste Stufe.



Die neue Fuseknit Technologie vereint nahtlos unterschiedliche Strickelemente. Wo genäht wird, sorgen Flachnähte für ein reibungsfreies und weiches Tragegefühl. Der Strick und die verwendeten Funktionsfasern garantieren das von CRAFT gewohnte Temperatur-Management. Gedeckte, teils in Mélange-Optik gehaltene Farben verleihen Fuseknit Comfort einen modernen, schlichten Look und damit ein unverkennbar skandinavisches Design. Das macht die Funktionsunterwäsche zum vielseitig tragbaren Begleiter: vom Sport bis zum gemütlichen Hüttenabend.



Die Kollektion bietet von der Boxer über das Shortsleeve bis hin zum Zip-Neck alles, was das (Winter-)Sportlerherz begehrt. Optische Highlights sind Turtleneck für Herren und Wrap für Damen.



Das Kragen-Design des Fuseknit Comfort Wrap verleiht dem Damen-Longsleeve einen modischen Look und sorgt bei kalten Temperaturen für Wärme im Hals- und Nackenbereich.



Auch das Fuseknit Comfort Turtleneck bietet Herren Schutz für den Hals. Besonderes Feature hierbei: Der Rollkragen des Langarmshirts dient bei frostigen Temperaturen auch als Gesichtsmaske.



Fuseknit Comfort ist ab September im Handel erhältlich.



Weitere Informationen zu CRAFT: www.craftsportswear.com

New Wave GmbH

CRAFT entwickelt und produziert seit 1977 funktionelle Bekleidung für den anspruchsvollen Sportler. Der Spezialist für technische Sportbekleidung wurde im schwedischen Borås gegründet - dort ist auch heute noch der Sitz der Marke. Bekannt wurde CRAFT als Pionier in Sachen Funktionswäsche und zählt heute zu den weltweit führenden Marken im Bereich technischer Sportbekleidung. Neben der so genannten 'ersten Lage', die direkt auf der Haut getragen wird, hat CRAFT anspruchsvolle Bekleidung für die Sportarten Rad, Running, Cross-Country und Outdoor im Programm. Als Ausrüster zahlreicher Nationalmannschaften, Teams und Athleten profitiert CRAFT vom Feedback der Sportler, die in die Entwicklung eingebunden sind.



