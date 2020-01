Pressemitteilung BoxID: 783411 (New Wave GmbH)

CRAFT kooperiert mit Profi-Ultraläufer Tommy Rivs

Die Sportbekleidungsmarke CRAFT hat sich mit dem weltberühmten Ausdauersportler Tommy Rivs zusammengetan. Tommy Rivs ist bekannt für seine Liebe zum Laufen und seine nachdenklichen Ansichten über hartes Ausdauertraining. In seiner Kooperation mit CRAFT wird er eine wichtige Rolle bei der Entwicklung innovativer hochwertiger Laufschuhe und -bekleidung einnehmen.



Daniel Högling, Product & Marketing Director von CRAFT blickt begeistert auf den neuen Kooperationspartner: „Wir sind sehr glücklich, in Zukunft mit Tommy Rivs zusammenarbeiten zu dürfen. Er ist nicht nur ein außergewöhnlicher Marathon- und Ultraläufer, sondern auch eine erstaunliche Persönlichkeit mit einem tiefgehenden Verständnis für Laufsport und Ausdauertraining. Er wird direkt am Forschungs- und Entwicklungsprozess unserer Laufschuhe und -bekleidung beteiligt sein. Mit seiner Expertise können wir Innovation und Performance auf ein noch höheres Level heben.“



Der Profi-Läufer Tommy Rivs lebt in Flagstaff, im US-Staat Arizona. In den vergangenen Jahren hat sich die Stadt zum amerikanischen Zentrum für Ultra-Runner entwickelt. Rivs Erfolgsbilanz umfasst unter anderem zwei aufeinander folgende Siege beim Rock 'n' Roll Las Vegas-Marathon und eine Zielzeit von zwei Stunden und 18 Minuten beim Boston-Marathon 2017. Damit belegte er damals den 16. Platz. Außerdem gehörte er 2016 zum Nationalteam der USA, das bei den 50 km Weltmeisterschaften in Katar die Mannschafts-Goldmedaille gewann. Neben seinen sportlichen Leistungen trägt Rivs einen Doktortitel in Physiotherapie von der Northern Arizona University.



Genau wie CRAFT freut er sich riesig auf die neue Kooperation: "Ich bin absolut begeistert, mit einer Marke wie CRAFT zusammenarbeiten zu dürfen", sagt er. "CRAFT steht schon seit langem für Innovation, Perfomance, Style und dem Streben nach Exzellenz. Die Menschen bei CRAFT sind genauso verrückt nach Ausdauersport wie ich: Also eine perfekte Basis, die wir nun als Partner weiter ausbauen können. Ich fühle mich geehrt, Teil dieses Teams zu sein".



Die Zusammenarbeit zwischen CRAFT und Tommy Rivs begann am 01. Januar 2020.



