Der neue New Balance Fresh Foam Lazr kombiniert gekonnt unschlagbare Performance Features mit Dämpfung und Style. Das Modell mit seinem originellen Look macht ihn dadurch zum absoluten Allrounder. Was den Fresh Foam Lazr so besonders macht, ist die dateninspirierte Fresh-Foam-Zwischensohle, die dem Läufer bestmöglichen Support bietet. Dabei wurden bestimmte Werte der Bewegungen verschiedener Läufertypen analysiert und für die Produktentwicklung abgestimmt und eingesetzt. Durch lasergravierte Einkerbungen in der Zwischensohle gewährleistet der Fresh Foam Lazr optimale Dämpfung. Dank der Hexagon-Struktur und der bewussten Anordnungen der Sechsecke wird beim Abrollen ein energierückführender Schub erzeugt, der beim Laufen deutlich spürbar ist und motivierend wirkt. Unterstützt durch die transparente Melon-Rubber-Außensohle bietet der Fresh Foam Lazr Flexibilität beim Laufen und garantiert zudem hervorragende Traktion. Für den angenehmen Tragekomfort sorgt zum einen das Hypoknit-Obermaterial, welches sich anatomisch optimal an den Fuß anpasst, und zum anderen die Fersenpolsterung, die dem Läufer zusätzlichen Halt gibt. Mit der sehr guten Dämpfung eignet sich das Running-Modell besonders gut auf mittleren Laufdistanzen, aber auch für Trainingseinheiten im Studio. Funktionen: Fresh-Foam-Zwischensohle, Hypoknit-Obermaterial, Bootie-Konstruktion, TPU-Fersenkappe, Melon-Rubber-Außensohle, NEUTRALE DÄMPFUNG Gewicht: Herren 258 g Leisten: 6 mm Preis:120,00 €

New Balance Germany Inc.

New Balance, gegründet 1906 in Boston, Massachusetts, ist bekannt für seine High-Performance und Technologie-Innovationen - mit seinem über 100-jährigen Fachwissen ist der Schuhspezialist derzeit die viertgrößte Sportmarke der Welt. Auf Grund hoher Expertise für Footwear und Apparel in den Bereichen Running, Lifestyle, Fußball, Fitness, Tennis und Skate entwickelt sich die Marke seit Jahren global rasant weiter und baut das Produktportfolio auf allen Kontinenten stetig aus. Aber auch an seinen fünf Produktionsstätten in New England sowie im englischen Flimby hält New Balance an der traditionellen Craftsmanship der Marke fest. Unter dem Qualitätssigel "Made in USA" und "Made in UK" werden dort in präziser Handarbeit exklusive Sneakers aus erstklassigen Materialen hergestellt. Mit dem Einstieg ins Fußball-Business hat New Balance einen weiteren Meilenstein erfolgreich gemeistert und ist als offizieller Trikotausstatter der Traditionsvereine FC Liverpool, FC Porto und Celtic FC auch auf der Brust erfolgreicher europäischer Erstligisten vertreten. Diese Tradition, Vielfalt und der Wille zur kontinuierlichen Innovation in Sachen Produktentwicklung, Technologie und Design - all das repräsentiert die aktuelle Marketingkampagne FEARLESSLY INDEPENDENT SINCE 1906.