"Prognosen über Prognosen" - der aktuelle Neuwirth Finance Zins-Kommentar

In der Neujahrspause ergibt sich die alljährliche Gelegenheit ein Auge auf die volkswirtschaftlichen Prognosen verschiedener Finanzinstitute zu werfen. Vorhersagen haben immer etwas Verlockendes, bleiben jedoch mit Unsicherheiten behaftet. Dennoch lohnt es sich die Prognosen einzelner Finanzinstitute untereinander zu vergleichen, um mögliche Vorhersagetrends zu identifizieren. Erhaschen Sie in der heutigen Ausgabe des Zinskommentars einen Blick auf die Prognosen verschiedener Finanzintermediäre für dieses Jahr.



Markt-Monitoring und Ausblick



Kurzfristiger Zins: Der 3-Monats-Euribor bleibt auch in 2018 unverändert bei - 0,329%. Ein leichtes Abfallen in Richtung -0,4 % halten wir nach wie vor für sehr wahrscheinlich. Dies ist der aktuelle Stand der Einlagenfazilität der EZB.



Langfristiger Zins: Der 10jährige SWAP-Satz ist in den letzten vier Wochen auf 0,87 % gestiegen. Wir erwarten weiterhin niedrige SWAP-Sätze zwischen 0,20% - 1,00%.



Prognosen über Prognosen



Zunächst liegt der Fokus auf den Vorhersagen der Europäischen Zentralbank (EZB). Die EZB veröffentlicht alle drei Monate gesamtwirtschaftliche Projektionen für den Euro-Währungsraum. In der Abbildung sind einige wichtige Größen und alle Vorhersagewerte des Jahres 2017 für das Jahr 2018 aufgeführt. Hinter den Vorhersagen aus Dezember 2017 sind außerdem die tatsächlichen durchschnittlichen Werte für das Jahr 2017 aufgeführt.



Anfang 2017 erwartete die EZB noch eine durchschnittliche Inflationsrate (HVPI) von 1,6 Prozent für dieses Jahr, jedoch korrigierte die Notenbank diese Schätzung im Laufe des Jahres immer wieder nach unten bis auf zuletzt 1,4 Prozent, womit mögliche Zinsschritte weitestgehend ausgeschlossen blieben. Die Kerninflationsrate (HVPI ohne Energie und Nahrungsmittel) wird wohl nur leicht gegenüber dem Vorjahr steigen und bei 1,1 Prozent verweilen. Darüber hinaus schwächt sich laut der EZB das Wirtschaftswachstum im Euroraum 2018 langsam wieder auf 2,3 Prozent ab (gegenüber ca. 2,4 Prozent in 2017). Der Arbeitsmarkt in der Währungsunion wird voraussichtlich weiter von der guten Konjunkturlage profitieren. Getrieben von Inflationserwartungen und politischen Risiken werden die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen auf dem Niveau von 2017 stagnieren. Der Ölpreis bleibt eine wichtige Determinante für die Inflationsrate und wird im Jahr 2018 voraussichtlich weiter auf über 60 USD/Barrel steigen. Eine große Überraschung des letzten Jahres war das Erstarken des Euros, der sich zeitweise, trotz höherer Zinsen in den Vereinigten Staaten, auf über 1,20 USD/EUR hochschrauben konnte. Die Analysten der EZB erwarten, dass der Euro sich auf dem derzeitigen Niveau stabilisieren wird und dieses Jahr im Durchschnitt bei 1,17 USD/EUR liegen sollte, was wiederum die reale Inflation in der Währungsunion dämpfen könnte.



Viele Banken unterhalten volkswirtschaftliche Abteilungen, die regelmäßig Märkte analysieren und Prognosen publizieren. Nicht immer decken sich die Schätzungen der Geschäftsbanken, doch in einem Punkt scheinen sich fast alle einig zu sein: Die Inflationsentwicklung. So erwarten beispielsweise die Deutsche Bank, die Commerzbank und die Privatbank Berenberg eine Inflation von 1,5 Prozent für das nächste Jahr. Eine Zinserhöhung rückt somit in weite Ferne und wird vor 2019 vermutlich nicht stattfinden. Die Commerzbank und die Deutsche Bank sehen eine Schwächung des Euros wohl vor allem aufgrund der zu erwartenden Zinserhöhungen in den Vereinigte Staaten.



Im Großen und Ganzen decken sich die Analysen der Banken mit denen der EZB. Was uns letztendlich die Prognosen sagen, sollte nicht überbewertet werden. Es bleiben reine Schätzwerte, die einen Jahresdurchschnitt abbilden. Ausreißer sind jederzeit möglich und sollten in Kalkulationen mit einbezogen werden. Das Anleihenkaufprogramm läuft noch bis September 2018 und wird höchstwahrscheinlich danach für beendet erklärt werden. Das könnte den Renditen auf dem Anleihemarkt Aufschwung geben und die Zinsen wieder langsam steigen lassen.



