Neuraxpharm erwirbt Farmax, um seine paneuropäische Präsenz in Mittel- und Osteuropa auszuweiten

Neuraxpharm stärkt seine europäische Führungsposition im Bereich ZNS durch den Eintritt in die Tschechische Republik, die Slowakei und Ungarn







Farmax ist ein auf ZNS spezialisierter carve-out aus SVUS Pharma in Mittel- und Osteuropa





Die Neuraxpharm Gruppe, ein führendes europäisches Spezialpharmaunternehmen, das sich auf die Behandlung von Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS) spezialisiert hat, kündigt die Übernahme von Farmax an, einem Spezialpharmaunternehmen für ZNS.



Farmax, mit Sitz in Hradec Králové, Tschechien, war die kommerzielle Abteilung von SVUS Pharma mit einer starken Vertriebspräsenz in der Tschechischen Republik, der Slowakei und einer weiteren Präsenz in Ungarn. Farmax ist ein Marktführer in der Vermarktung von Marken- und Generikaprodukten für ZNS-Erkrankungen wie Zolpinox®. Es vertreibt auch bekannte Nahrungsergänzungsmittel wie Preventan® und Maxicor®.



Farmax wurde in Neuraxpharm Bohemia umbenannt und wird seine Produkte unter der Marke Neuraxpharm vertreiben. Neuraxpharm Bohemia plant, Patienten und Gesundheitsdienstleistern auf der Grundlage des breiten ZNS-Portfolios der Gruppe schnell neue und differenzierte Produkte anzubieten und dabei auf die eigenen Vertriebskräfte in der Tschechischen Republik, der Slowakei und Ungarn zurückzugreifen.



Dr. Jörg Thomas Dierks, CEO von Neuraxpharm, kommentierte: "Wir freuen uns, Farmax in der Neuraxpharm-Familie willkommen zu heißen. Wir sind überzeugt, dass diese Akquisition unsere führende Position im europäischen ZNS-Markt stärken und uns einen direkten Zugang zu den mittel- und osteuropäischen Märkten (CEE) mit eigenem Außendienst ermöglichen wird. Der Eintritt in die CEE-Region ist eine der Säulen der Neuraxpharm-Strategie, da diese Märkte ein attraktives Wachstumspotenzial bieten".



Dr. Lukáš Jirka, früherer General Manager von SVUS Pharma und derzeitiger General Manager von Neuraxpharm Bohemia, fügte hinzu: "Ich freue mich sehr, uns Neuraxpharm anzuschließen und Teil einer führenden europäischen ZNS-Gruppe zu werden. Ich bin sehr stolz auf die Leistungen von SVUS Pharma in der Tschechischen Republik und der gesamten CEE-Region. Ich möchte mich bei der Geschäftsleitung und den Mitarbeitern von SVUS Pharma für ihren Einsatz und ihr Engagement bedanken. Wir werden sicherlich mit unserer Expertise im ZNS-Bereich dazu beitragen, dass die Neuraxpharm-Gruppe ein noch stärkerer Player im europäischen ZNS-Markt wird".



Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.



Über SVUS Pharma



SVUS Pharma ist ein führender Anbieter von pharmazeutischen Auftragsproduktionen auf dem tschechischen Markt. Das 1923 gegründete Unternehmen mit Sitz in Hradec Králové ist ein Spezialist für pharmazeutische Verpackungen und Etikettierungen und bietet bewährte Lösungen für Primär- und Sekundärverpackungsprojekte. Die kombinierten Fähigkeiten von SVUS Pharma ermöglichen ein robustes Portfolio von Wirkstoffen für die Primärverpackung und Etikettierung von Weichgel, Hartgelkapseln sowie festen und halbfesten Formulierungen von OTC-, Rx- und Nahrungsergänzungsmitteln.



