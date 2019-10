Pressemitteilung BoxID: 770155 (Neunkircher Zoologischer Garten gGmbH)

Keine Langeweile in den Herbstferien

Ferienprogramm und Zooakademie für Kinder im Neunkircher Zoo

Vor allem Kinder und Jugendliche dürfen sich wieder auf die kommenden Herbstferien freuen: Am Dienstag, 8. Oktober, Donnerstag, 10. Oktober, Dienstag, 14. Oktober und Donnerstag, 17. Oktober 2019 bietet die zoopädagogische Abteilung des Neunkircher Zoos wieder die Tierisch wilden Dienstage und Donnerstage an. Dies bedeutet ein abwechslungsreiches Programm aus Kurzerlebnisführungen, kreativem tierbezogenem Bastelspaß und vielem mehr. Auch der Blick hinter die Zookulissen als spannender Einblick in den Zooalltag wird möglich sein. Start ist immer um 10.00 Uhr am Haupteingang und das zweistündige Programm endet um 12.00 Uhr auch wieder dort. Das Programm ist besonders geeignet für Kinder ab dem 5. Lebensjahr, aber auch kleinere Besucher und Besucherinnen sind herzlich willkommen. Die Begleitung durch einen Erwachsenen ist aber grundsätzlich erforderlich.



Ein weiteres Bildungsangebot ist die Neunkircher ZooAkademie - Natur- und Artenschutz hautnah erleben. Die von der Zoopädagogik neu gegründete Neunkircher ZooAkademie bietet vorerst für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahre ganz besondere Einblicke in den Neunkircher Zoo als wissenschaftlich geführtes Natur- und Artenschutzzentrum.



Es gibt viele Details zu den im Neunkircher Zoo gehaltenen Tieren und deren Leben im Zoo wie auch in der Natur, dabei fließen auch Berichte über Naturschutzbemühungen in Nah und Fern mit ein. Gerade für die Kinder kommen viele Anschauungsgegenstände vom Elefantenstoßzahn bis zur Schlangenhaut zum Einsatz, um die Tiere noch näher zu bringen und begreifbar zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes.



Tierbeschäftigung, das Steinkauz-Zentrum, sowie Elemente aus der Erlebnis- und Waldpädagogik und vieles mehr dürfen ebenso nicht fehlen.



Die Neunkircher ZooAkademie-Termine in den saarländischen Herbstferien sind:



Mittwoch, 9. Oktober 2019



oder



Mittwoch, 16. Oktober 2019



Jeweils Beginn um 10:00 Uhr und Ende nach vier Stunden um 14:00 Uhr. Treffpunkt ist um 9:45 Uhr am Haupteingang.



Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf fünfzehn Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahre von begrenzt.



Die Kinder sollten ohne Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Eine unter https://neunkircherzoo.de/zooakademie/ zum Download oder vor Start der Neunkircher ZooAkademie erhältliche vorgedruckte Elternerlaubnis bzw. Einverständniserklärung ist auszufüllen; ohne diese ist eine Teilnahme nicht möglich. Verpflegung für einen kleinen Imbiss zwischendurch ist mitzubringen, festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung sind von Vorteil.



Eine Voranmeldung zu den Veranstaltungen ist telefonisch unter 06821 91 36 33 oder per E-Mail an zoopaedagogik@neunkircherzoo.de erforderlich. Die Teilnahme von größeren Gruppen ist an dieser Veranstaltung nicht möglich.



Diese zoopädagogischen Programme kosten jeweils nur den Eintrittspreis und werden vom Verein zur Förderung des Neunkircher Zoos - Zoo Verein e.V. gesponsert, unterstützt durch eine großzügige Spende der Sparkasse Neunkirchen.



Mehr erfahren Sie unter www.neunkircherzoo.de und auf der facebook-Fanpage des Neunkircher Zoos.

