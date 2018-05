Den Kattas ins Schlafzimmer geschaut

Viele kleine und große Besucher fragen sich sicherlich, was die Tiere nach der Schließung der Neunkircher Zoopforten am Abend und in der Nacht tun:



Wie verbringen die Elefantendamen KIRSTY und RANI den Abend? Ist die Großfamilie der Riesenborkenratten in der Dämmerung unterwegs? Wie verhalten sich die neu zugezogenen Kattas in ihrem tierischen Schlafzimmer?



Um diese und viele weitere Fragen zu beantworten, bietet das Neunkircher Zoopädagogenteam nach dem offiziellen Feierabend eine besondere Führung, eine so genannte Abendsafari, an:



Diese Entdeckungstour in der normalerweise besucherfreien Zeit im Neunkircher Zoo findet am Donnerstag, den 24. Mai 2018, ab 18.30 Uhr statt und dauert ungefähr 2 Stunden.



Teilnahmekarten können ab sofort im Vorverkauf täglich von 8.30 – 17.00 Uhr an der Zookasse erworben werden. Diese kosten 9,00 Euro für Kinder und 14,00 Euro für Erwachsene, der Eintritt ist inklusive. Für die Inhaber von Jahres- und Ehrenkarten und Patenschaftsausweisen im Neunkircher Zoo kostet die Abendsafari nur 4 Euro pro Person. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und es wird keine Abendkasse geben, weitere Termine werden aber nach Bedarf folgen. Treffpunkt ist nur mit gültiger Teilnahmekarte vor dem Haupteingang.



Ab sofort weitere Informationen unter der Telefonnummer: 06821 / 91 36 33 oder E-Mail an info@neunkircherzoo.de



Mehr erfahren auch unter www.neunkircherzoo.de und auf der facebook-Fanpage des Neunkircher Zoos

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren