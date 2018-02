Künstler*innen: Yalda Afsah, Lars Bjerre, Jeremiah Day, Annette Frick, Katrin Glanz, Nadira Husain, Wilhelm Klotzek, Andréas Lang, Annika Larsson, Zoë Claire Miller, Katrin Winkler



Kuratorinnen: Marenka Krasomil, Michaela Richter



Die Pressevorbesichtigung findet am Freitag, den 2. März 2018, um 17 Uhr statt.



Die Ausstellung Mess With Your Values präsentiert die große Bandbreite an Themen und Praktiken von elf internationalen Künstler*innen, die 2017 mit dem Arbeitsstipendium Bildende Kunst des Berliner Senats ausgezeichnet wurden. Zahlreiche Videokunstwerke, raumgreifende installative und performative Arbeiten, Gemälde, Drucke und Fotografien bieten Einblick in die künstlerische Vielfalt Berlins.



Mess With Your Values stellt Positionen vor, die sich mit Fragen des Wandels von Gesellschaft, dem Aufeinandertreffen und Austausch verschiedener sozialer Gruppen, der Anerkennung und Gleichheit aller Geschlechter sowie Formen der Geschichtsschreibung beschäftigen. Dabei hinterfragen sie normative Sichtweisen und schaffen mit künstlerischen Mitteln bewusst Brüche, die als Möglichkeitsräume erfahrbar werden.



Der Titel der Ausstellung Mess With Your Values geht zurück auf die Musikband Joy Division. In dem Song Candidate ihres legendären Albums Unknown Pleasures besingt die Band in lakonischer wie eindringlicher Post-Punk-Manier das Aufbegehren gegen bestehende Verhältnisse und die Distanzierung von repressiven Systemen.



Mit vielfältigen Ausdrucks- und Herangehensweisen untersuchen die Künstler*innen der Ausstellung Gesellschaftsbilder, Territorien und Narrative. Mess With Your Values klopft gewohnte Denk- und festgefahrene Wertmuster auf ihre Biegsamkeit und ihre Unschärfen hin ab. Das gezielte Verwischen von Grenzen und das Erzeugen von "Unordnung" dienen als produktive Strategien, mit denen auf ausdrucksstarke, subversive und humorvolle Weise eine Neubetrachtung von Gemeinschaft ermöglicht wird.

Neuer Berliner Kunstverein e.V.





