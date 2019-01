Noch 60 Tage bis zum NGfP-Kongress in Berlin

07.01.19

Ab sofort wollen wir Sie in regelmäßigen Abständen auf einige Highlights des diesjährigen Kongresses der Neuen Gesellschaft für Psychologie, der vom 7. Bis 10. März in Berlin stattfindet, aufmerksam machen. Das interdisziplinäre Treffen trägt den Titel „Krieg nach innen – Krieg nach außen / Die Intellektuellen als Stützen der Gesellschaft“. Sie sind herzlich eingeladen. Zum Auftakt spricht am 7. März um 19.30 Uhr Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung über eine „Neue Aufklärung für unsere überfüllte Welt“ und darüber, was wir ändern müssen, wenn wir bleiben wollen.



Seit er nach seiner Promotion in Heidelberg, wo er Physik und Chemie studiert hatte, in der evangelischen Studiengemeinschaft als naturwissenschaftlicher Sachverständiger fungierte, beschäftigt von Weizsäcker sich mit Umweltfragen und der Perspektive für den Planeten Erde. Das hörte nicht auf, als er für die SPD von 1998 bis 2005 im Bundestag saß, und erst recht nicht, als er 2012 Co-Präsident des Club of Rome wurde.



Leidenschaftlich plädiert er für einen gesellschaftlichen Wandel im Sinne einer neuen Aufklärung und begründet das so: „In unserer gegenwärtigen Welt werden Entscheidungen auf der Basis von Rationalität, Utilitarismus und Egoismus – alle drei Begriffe aus der ersten europäischen Aufklärung – getroffen. Dabei gehen die Entscheider zukunftsvergessen, ja geradezu jetztbesoffen vor.“



Auch wenn insbesondere in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts einiges darauf hinweist, dass die Menschheit sich gegenwärtig alles andere als entschlossen zeigt, den Planeten zu retten, lässt von Weizsäcker sich nicht entmutigen. Er empfindet sein Engagement „als selbstverständliche Pflicht, sich der momentanen Narretei entgegenzustellen, Dummheit zu entlarven und zu sagen: ‚Was Ihr da gegenwärtig treibt, schadet uns Menschen, unserer Zukunft und der unserer Kinder und Enkel‘.“ Es sei nach dem Scheitern der reinen Marktlehre nötig, das Kapital in seine Schranken zu weisen und von der in Politik und Wirtschaft vorherrschenden Wachstumsideologie abzulassen.



Am 7.März wird er in seinem Vortrag Lust machen auf eine spannende Reise zur Nachhaltigkeit in unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft, wie sie vom Club of Rome erarbeitet und in einem Bericht unter dem bewusst doppeldeutigen Titel „Wir sind dran“ veröffentlicht worden sind.



Freuen Sie sich auf eine garantiert interessante Begegnung mit Ernst Ulrich von Weizsäcker. Der Kongress findet Donnerstag und Freitag (7. und 8. März 2019) am Kongressstandort 1 statt:

Franz-Mehring-Platz 1 in 10243 Berlin. (Nähe Berlin Ostbahnhof). Am Samstag (9. März) treffen wir uns am Kongressstandort 2: Tagungswerk in der Lindenstraße 85 in 10969 Berlin (Nähe des Jüdischen Museums).



Weitere Programminformationen finden Sie unter:

https://www.ngfp.de/wp-content/uploads/2018/12/NGfP-2019-Programm.pdf

(lifePR) (