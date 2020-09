Beteiligung an der Nationalen Demenzstrategie

Engagement für sensibleren Umgang mit betroffenen Menschen

Vom 21. bis 27. September Welt-Alzheimertag und Woche der Demenz





Marken-Discount baut sein soziales Engagement weiter aus. Der Lebensmittelhändler unterstützt die Nationale Demenzstrategie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. In diesem Rahmen beteiligt sich Netto an der Aktion „Teamgeist für Menschen mit Demenz“ und setzt sich somit für einen sensibleren Umgang mit betroffenen Menschen ein.



Mit rund 1,6 Millionen Erkrankten in Deutschland ist Demenz ein weit verbreitetes Krankheitsbild. In Folge des demografischen Wandels könnte diese Zahl auf ca. 2,8 Millionen bis zum Jahr 2050 ansteigen. Betroffene leiden unter Gedächtnis- und Orientierungsverlust und können immer weniger aktiv in der Gesellschaft teilnehmen.



Dies gilt auch für den täglichen Einkauf: Demenzerkrankte haben Schwierigkeiten sich im Handel zu orientieren oder vergessen sogar, weshalb sie im Laden sind. Daher ist es wichtig Betroffene beim Einkauf zu unterstützen. Netto unterstützt deshalb „Teamgeist für Menschen mit Demenz“ im Rahmen der Nationalen Demenzstrategie und stellt gemeinsam mit dem Familienministerium bundesweit Informationsmaterial für seine Filial-Mitarbeiter zur Verfügung.



„An Demenz erkrankte Menschen können noch sehr lange aktiver Teil der Gesellschaft bleiben, wenn die Gesellschaft sich darauf einstellt. Das bedeutet: Busfahrerinnen, Schaffner, Ärztinnen oder Mitarbeiter von Behörden müssen speziell geschult werden, genauso wie sich Sportvereine oder Kirchenchöre auf Menschen mit Demenz vorbereiten müssen. Um das zu schaffen brauchen wir Teamgeist für Menschen mit Demenz. Darum starten wir die Umsetzung der Nationalen Demenzstrategie mit einem breiten gesellschaftlichen Bündnis. Mit der Strategie wollen wir bundesweit mehr Vor-Ort-Netzwerke aus Kommunen, Vereinen, Kirchen oder Unternehmen schaffen, Familien von Menschen mit Demenz unterstützen und mit einem breiten Bündnis die Gesellschaft darauf einstellen, für Menschen mit Demenz da zu sein“, so Dr. Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.



„Soziales Engagement ist Netto ein wichtiges Anliegen. Deshalb arbeiten wir gerne erneut mit dem Bundesfamilienministerium zusammen – diesmal im Rahmen der ‚Nationalen Demenzstrategie‘. Wir möchten mit unserer Partnerschaft für den Umgang mit betroffenen Menschen sensibilisieren“, so Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Netto Marken-Discount.



„Teamgeist für Menschen mit Demenz“ ist eine Aktion des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Diese ist eingebettet in die Nationale Demenzstrategie der Bundesregierung. Sie soll zu einer Verbesserung der Lebenssituation für Menschen mit Demenz beitragen. Weitere Informationen zur Aktion und zur Strategie gibt es auf der Website: www.wegweiser-demenz.de und www.nationale-demenzstrategie.de.



Die Unterstützung ist die zweite Zusammenarbeit von Netto Marken-Discount mit dem Familienministerium. Bereits im Frühjahr 2020 unterstützte Netto die Aktion „Zuhause nicht sicher?“. Die Aktion vermittelt Informationen und Hilfe für Opfer häuslicher Gewalt - mit Fokus auf die Zeit des Lockdowns.

