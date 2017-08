Neues von NERGI®: So ist das Superfood entstanden

Herkunft, Besonderheiten und Essenstrends: Das kleine Früchtchen hat viele interessante Aspekte zu bieten. François Lafitte, Anbau-Experte von NERGI®, kennt die Geschichten dahinter.



Ursprünge und Merkmale



NERGI® ist eine Neuheit für den Obstmarkt. Das kleine Früchtchen ist reich an Vitamin C und bietet wertvolle Mineralien und Spurenelemente. Durch die zarte, essbare Schale fällt lästiges Schälen weg und NERGI® kann direkt verzehrt werden. Die Ursprünge des kleinen Früchtchens liegen in Asien. Dort wächst die wilde Urform schon seit Jahrhunderten. In Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Recherchen in Neuseeland wurde aus natürlichen Kreuzungen eine neue Pflanze gezüchtet, die robust ist und stabile Ernteerträge liefert.



Produktion



NERGI® wird in verschiedenen Regionen Europas angebaut. Die Gebiete liegen in Frankreich, Spanien, Italien und Portugal sowie der Ukraine. All diese Regionen bieten beste klimatische Voraussetzungen für das Wachstum von NERGI®. Der nährstoffreiche Boden lässt die Pflanzen optimal gedeihen. Ein strenges Wassermanagement sorgt dafür, dass die Pflanzen für ihr Wachstum die optimale Wassermenge erhalten. NERGI ® wird von 200 erfahrenen Profis angebaut, da die Pflanzen viel Pflege brauchen, damit sie gesund wachsen.



Verwendung



Das kleine Früchtchen lässt sich einfach genießen. NERGI® kann wie andere kleine Beerenfrüchte sofort verzehrt werden. Egal ob Fruchtsalat, Sorbet oder nur zur Dekoration für Gerichte - der Kreativität sind mit NERGI® keine Grenzen gesetzt. Die kleine Frucht passt zudem sehr gut zu aktuellen Essenstrends. Sie lässt sich komfortabel überall genießen: auf der Arbeit, beim Picknick mit Freunden oder zum Sport. Durch die praktische Plastikschale lässt sich das Früchtchen auch super teilen.



Deutschland



Vor allem in Deutschland, dem größten und wichtigsten Markt für NERGI® in Europa, feiert das kleine Früchtchen große Erfolge. Die Deutschen interessieren sich für Neuheiten. Außerdem achten viele auf eine gesunde Ernährung. So spricht NERGI® die Verbraucher zusätzlich an.



Mehr über NERGI®



