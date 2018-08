Cyclonis.com führt das Nachrichten- und Analyse-Blog für Passwortsicherheit und Datenmanagement ein Cyclonis Ltd. gibt die Einführung einer Blog-Sektion auf Cyclonis.com bekannt, mit dem Ziel, einen stetigen Strom qualitativ hochwertiger Inhalte in Bezug auf Online-Sicherheit und Datenschutz bereitzustellen

Menschen dabei helfen, die Online-Sicherheit und den Datenschutz besser zu verstehen.



Es ist kein Geheimnis, dass sich die Menschen beim Benutzen von World Wide Web bestimmten Risiken aussetzen. Trotzdem haben sehr wenige Benutzer einen guten Überblick über die Auswirkungen, die die Online-Welt auf ihr Leben haben kann. Mit unseren Artikeln werden wir versuchen, die Menschen eine gründliche Analyse der Probleme zu bieten und ihnen einen detaillierten Einblick geben, was die Cyberkriminellen tun, um ihre privaten Daten zu kompromittieren. Wir werden tief in die verschiedenen Bedrohungen, denen die Menschen ausgesetzt sind, eintauchen, und die Motivation der Kriminellen analysieren. Anhand von Beispielen und Szenarien aus der realen Welt werden wir auch den Nutzern nützliche Tipps geben, was sie machen können, sich zu schützen.



Die Online-Bedrohungslandschaft ist dynamisch und sowohl die Probleme als auch die Lösungen ändern sich täglich. Ratschläge, die vor ein paar Monaten sinnvoll waren, sind im Moment vielleicht nicht gültig. Mit unserem Blog werden wir versuchen, Sie auf dem Laufenden über die neuen Bedrohungen und Mechanismen zu halten, die uns helfen, unsere Online-Abwehrmaßnahmen aufrecht zu erhalten.



Mit den Nachrichten auf dem Laufenden bleiben



Obwohl einige Sicherheitsverstöße mehr Aufmerksamkeit der Mainstream-Medien als die anderen auf sich ziehen, sind Hacking-Vorfälle leider Teil des täglichen Lebens geworden. Durch unser Blog werden die Benutzer in der Lage sein, über die größten und die am meisten störenden Verstöße informiert zu bleiben. Sie werden erfahren, was genau passiert ist, und sie werden auch sehen, wie sie überprüfen können, ob ihre Daten veröffentlicht wurden. Informationen darüber, was die Benutzer tun können, um die Schäden zu begrenzen und die Chancen, zum Opfer eines weiteren Datenverstoßes zu werden, zu minimieren, werden leicht verfügbar sein.



Hilfreiche Tutorials und Anleitungen



Benutzer behandeln jeden Tag viele verschiedene Websites und Dienstanbieter. Sie müssen eine Reihe verschiedener Aufgaben ausführen. Obwohl es einige Ähnlichkeiten gibt, unterscheiden sich von Website zu Website die von ihnen durchzuführenden Schritte. Auf unserem Blog können sie viele Schritt-für-Schritt-Anleitungen finden, die ihnen helfen, ihren Weg durch den Dschungel der verschiedenen Menüs und Schalflächen zu finden, die auf den meisten Websites angeboten werden.



Benutzer von Cyclonis Password Manager werden auch zahlreiche Tutorials und Anleitungen finden, mit denen sie lernen können, wie ihr kostenloser Passwort-Manager funktioniert und was sie tun können, um das Beste heraus zu holen. Natürlich werden Neuigkeiten und Updates zu Cyclonis Password Manager sowie der Rest unserer zukünftigen Produkte auch auf unserem Blog verfügbar sein.



Mit der neuen Blog-Sektion möchte Cyclonis Ltd. die Leute zur Suche nach den Möglichkeiten, ihre Online-Sicherheit zu verstärken, anregen, und ihnen klare, leicht zu verstehende Tipps und Tricks geben. Um auf das Blog zuzugreifen, gehen Sie zu https://www.cyclonis.com/.... Links zu den Artikeln werden auch auf unseren Twitter- (https://twitter.com/...), Facebook- (https://www.facebook.com/...), Google-Plus- (https://plus.google.com/...), und LinkedIn- (https://www.linkedin.com/...) Konten verfügbar sein. Wenn Sie unseren RSS-Feed abonnieren möchten, können Sie dies auf https://www.cyclonis.com/feed machen.





Neptune Media International Co., Ltd.

Als ein irisches Unternehmen mit dem Hauptsitz in Dublin entwirft und entwickelt Cyclonis Limited Desktop-, Handy- und Cloud-fähige Softwareprodukte, die auf die Vereinfachung der Datenorganisation und -verwaltung ausgerichtet sind. Unsere Applikationen zielen darauf ab, den Prozess zum Organisieren des zunehmenden Informationsvolumens, mit dem die regulären Computerbenutzer jeden Tag umgehen, zu optimieren.



Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.cyclonis.com/...

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren