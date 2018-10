Urlaubsschnäppchen mit Condor-Eintagsfliegen

02.10.18

Bei Neckermann Reisen sind ab sofort bis zum 14. Oktober viele Reisen zu attraktiven Sonderkonditionen buchbar. Durch preisreduzierte Flüge bei Condor, den „Condor-Eintagsfliegen“, werden derzeit auch viele Pauschalreisen günstiger angeboten. Die Urlaubsschnäppchen sind unter www.neckermann-reisen.de/eintagsfliegen einsehbar.



Preisbeispiele:



Fuerteventura, Playa de Esquinzo, Esencia de Fuerteventura by Princess (vier Sterne): Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit Halbpension, inklusive Flug mit Condor, Transfer und Rail & Fly (2. Klasse) ab 499 Euro pro Person, zum Beispiel am 5. Januar 2019 ab München.



Mallorca, El Arenal, Indico Rock (vier Sterne): Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück, inklusive Flug mit Condor, Transfer und Rail & Fly (2. Klasse) ab 244 Euro pro Person, zum Beispiel am 23. Oktober 2018 ab München.



Mallorca, Playa de Palma, Iberostar Cristina (vier Sterne plus): Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück, inklusive Flug mit Condor, Transfer und Rail & Fly (2. Klasse) ab 190 Euro pro Person, zum Beispiel am 9. Dezember 2018 ab Hamburg.



Türkei, Türkische Riviera, Side, Trendy Verbena Beach (fünf Sterne): Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit All Inclusive, inklusive Flug mit Condor, Transfer und Rail & Fly (2. Klasse) ab 340 Euro pro Person, zum Beispiel am 8. Januar 2019 ab Düsseldorf.



Mauritius, Trou Aux Biches, Coral Azur Beach Resort (drei Sterne): Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit Halbpension, inklusive Flug mit Condor, Transfer und Rail & Fly (2. Klasse) ab 894 Euro pro Person, zum Beispiel am 12. Dezember 2018 ab Frankfurt am Main.



Mauritius, Flic en Flac, Villas Caroline (drei Sterne plus): Sieben Übernachtungen im Superior-Doppelzimmer mit All Inclusive, inklusive Flug mit Condor, Transfer und Rail & Fly (2. Klasse) ab 1.188 Euro pro Person, zum Beispiel am 12. Dezember 2018 ab Frankfurt am Main.



Die Angebote sind buchbar in allen Reisebüros mit Thomas Cook/Neckermann Reisen-Agentur, unter www.neckermann-reisen.de sowie bei angebundenen Internet-Portalen und beim Neckermann Reisen-Kundenservice unter 0234 / 961035263.

(lifePR) (