Nach dem WM-Aus ist vor dem Sommerurlaub

Die einen wollten die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM vor dem heimischen Fernseher verfolgen, die anderen waren einfach unentschlossen: Auch wer bisher noch keinen Sommerurlaub gebucht hat, findet kurzfristig in vielen Zielen noch attraktive Angebote für eine entspannte Ferienzeit. Bei Neckermann Reisen stehen beispielsweise auf den Balearen und den griechischen Inseln, an den Oberitalienischen Seen oder in der Karibik hochwertige Unterkünfte zur Auswahl.



Els Pins Resort & Spa (vier Sterne plus), San Antonio / Ibiza: Das komplett renovierte Hotel mit direktem Strandzugang ist exklusiv bei Neckermann Reisen buchbar, verfügt über einen stilvollen Chill-out-Bereich und einen Spa. Sieben Übernachtungen im Deluxe-Seaview-Doppelzimmer mit Halbpension, inklusive Flug, Transfer und Rail & Fly ab 799 Euro pro Person, zum Beispiel am 17. Juli 2018 ab Frankfurt.



Smartline Arion Palace (vier Sterne), Ierapetra / Kreta: Das moderne Adults only-Hotel liegt inmitten einer gepflegten Gartenanlage mit Panoramablick am Ortsrand. Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit Meerblick und All Inclusive, inklusive Flug, Transfer und Rail & Fly ab 793 Euro pro Person, zum Beispiel am 29. Juli 2018 ab München.



Sentido Cesar Thalasso (vier Sterne plus), Djerba-Strand / Djerba: Die Gäste des Adults only-Hotels können das Thalasso-Zentrum im benachbarten SunConnect Djerba Aqua Resort nutzen. Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit All Inclusive, inklusive Flug, Transfer, Rail & Fly (2. Kl.) ab 501 Euro pro Person, zum Beispiel am 20. August 2018 ab Berlin-Tegel.



Sun Hotel Majestic Palace (vier Sterne), Malcesine / Gardasee: In einer großen Grünanlage oberhalb des noch ursprünglichen Ortes gelegen bietet das vielseitige Hotel mehrere Pools und Kinderbecken, Sportmöglichkeiten und Kinderanimation. Drei Übernachtungen im Doppelzimmer mit Halbpension und Tischgetränken bei eigener Anreise 252 Euro pro Person, zum Beispiel am 11. Juli 2018.



Iberostar Punta Cana (vier Sterne plus), Playa Bávaro / Dominikanische Republik: Das komfortable, direkt am Strand gelegene Hotel ist exklusiv bei Neckermann Reisen buchbar und bietet neben acht Restaurants und zwei Pools ein umfangreiches Sport- und Animationsprogramm, Kinderbetreuung und einen neuen Spa. 14 Übernachtungen in der Romantic Junior Suite mit All Inclusive, inklusive Condor-Flug, Transfer und Rail & Fly ab 2.490 Euro pro Person, zum Beispiel am 13. Juli 2018 ab Frankfurt.



Iberostar Tainos (vier Sterne), Varadero / Kuba: Die im Stil eines karibischen Dorfes erbaute Anlage liegt direkt am feinsandigen Strand bietet mehrere Restaurants und Bars, Kids Club und Wassersportmöglichkeiten. 14 Übernachtungen im Standardzimmer mit All Inclusive, inklusive Condor-Flug, Transfer und Rail & Fly ab 1.476 Euro pro Person, zum Beispiel am 30. August 2018 ab Frankfurt.



Die Angebote sind buchbar in allen Reisebüros mit Thomas Cook/Neckermann Reisen-Agentur, unter www.neckermann-reisen.de sowie bei angebundenen Internet-Portalen und beim Neckermann Reisen-Kundenservice unter 0234 / 961035263.

Neckermann Reisen ist eine Marke der Thomas Cook GmbH und der zweitgrößte Reiseveranstalter in Deutschland. Unter dem Motto "Neckermann macht's möglich" steht der Veranstalter für gute Qualität zu günstigen Preisen. Einen Schwerpunkt setzt Neckermann Reisen auf Angebote für Familienurlaub. Die Thomas Cook GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Thomas Cook Group plc, die an der Londoner Börse notiert ist. In Deutschland ist die Thomas Cook GmbH der zweitgrößte Anbieter von touristischen Leistungen und Produkten. Zum Unternehmen gehören mit Neckermann Reisen, Thomas Cook, Öger Tours, Bucher Last Minute und Air Marin führende und renommierte Veranstaltermarken. Die Ferienfluggesellschaft Condor gehört ebenfalls zum Thomas Cook-Konzern.



