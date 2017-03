Kostenloser SEO-Check für Ihre Webseite

Keine Frage – eine optisch wie inhaltlich überzeugende Webseite ist Ihre digitale Visitenkarte und bestimmt den Eindruck, den ein potenzieller Kunde von Ihrem Unternehmen hat maßgeblich mit. Damit Ihre Zielgruppe dieses Aushängeschild überhaupt wahrnimmt, braucht es jedoch vor allem eines: professionelle, themenbezogene Suchmaschinenoptimierung.



Aktivitäten zur Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO, haben ein klares Ziel: Ihren Webseiteninhalten in den Suchergebnissen von Google und Co. zu einer höheren Platzierung zu verhelfen. Durch bewusstes Beeinflussen entscheidender Faktoren wird Ihre Seite besser gelistet und kann somit deutlich leichter neue Anfragen generieren. Kurzum, gezielte Suchmaschinenoptimierung ist der Schlüssel, um auf dem größten virtuellen Marktplatz der Welt nicht in der Masse unterzugehen.



Mit dem kostenlosen SEO-Check der Neckarmedia Werbeagentur aus Heilbronn können Sie für Ihren Internetauftritt schnell und unverbindlich eine aussagekräftige Analyse durchführen. Wir prüfen, wo die Schwachstellen Ihrer Webseite liegen und zeigen Optimierungspotenziale auf. Einfach unter https://www.neckarmedia.com/seo-check/ den Link zu Ihrer Onlinepräsenz sowie optional ein Keyword eingeben, und Sie erhalten im Handumdrehen eine ausführliche Auswertung, die Sie auch bequem als PDF herunterladen können.



Wichtige Onpage-Faktoren und zentrale Offpage-Daten



In diesem Rahmen wird sowohl die Qualität Ihrer Inhalte als auch das Webdesign und die Usability unter die Lupe genommen. Unser Programm prüft wichtige Onpage-Faktoren, liefert zentrale Offpage-Daten und gibt Auskunft zu den Bezügen zwischen Ihrer Onlinepräsenz und Plattformen wie Wikipedia oder verschiedenen sozialen Netzwerken. All diese Aspekte spielen im digitalen Zeitalter eine wesentliche Rolle. Ist Ihr Internetauftritt nicht übersichtlich und intuitiv zu bedienen, so verlässt der Besucher diesen umgehend wieder und entscheidet sich womöglich für Ihren Konkurrenten. Sämtliche Texte müssen zudem zielgruppengerecht formuliert und flüssig zu lesen sein, gleichzeitig aber auch die jeweils relevanten Suchmaschinen-Keywords enthalten.



Seine Premiere hatte der Neckarmedia SEO-Check im Zuge der Veranstaltung „9. Heilbronner Sekretariatstag" der IHK Heilbronn-Franken am 7. März. Nutzen auch Sie unseren kostenfreien Service und optimieren Sie Ihre Webseite! Gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung unserer Handlungsempfehlungen. Let’s check it! https://www.neckarmedia.com/seo-check/

