Benefiz-Kunstauktion "LebensKünstler" in Hamburg

18.01.19

Die NCL-Stiftung lädt am 29. Januar 2019 wieder zur jährlichen Kunstauktion „LebensKünstler“ ein. Die Benefizveranstaltung steht unter der Schirmherrschaft von Cornelia Prüfer-Storcks, Senatorin für Gesundheit und Verbraucherschutz. Die Kunstwerke können ab 18 Uhr in JENSENs Lagerhaus besichtigt werden, um 19 Uhr beginnt die Versteigerung. Die gesamten Erlöse kommen der NCL-Stiftung zugute und werden in die Erforschung der seltenen Kinderdemenz NCL (Neuronale Ceroid Lipofuszinose) investiert.



37 Mal wird sich der Auktionshammer senken und Kunstwerke versteigern, die Künstler, Galerien und Unterstützer aus Hamburg und ganz Deutschland der NCL-Stiftung für die Veranstaltung gespendet haben. Werke von bekannten Künstlern wie Anke Harnack, Udo Lindenberg, Werner Pawlok, Armin Sandig, Armin Mueller-Stahl und Kurt Will sind für die gute Sache zu erwerben.



An die 200 Gäste erwartet die Stiftung im schönen Lagerhaus der Peter Jensen GmbH, darunter auch viele der Künstler. Außerdem hat sich die Hamburger Sängerin Kat Wulff angekündigt und auch Stiftungsgründer Dr. Frank Husemann wird vor Ort sein. Durch die Veranstaltung führt die hanseatische Unternehmerin und Moderatorin Birgit Saatrübe-Möllers zusammen mit der Auktionatorin Eva-Maria Uebach-Kendzia, während das Hamburg Marriott Hotel die Gäste mit einem Flying Buffet verwöhnt.



Auch dieses Jahr wird der gesamte Auktionserlös der NCL-Stiftung zur Verfügung stehen, um die Forschung an der tödlichen Kinderdemenz weiter voranzutreiben, um betroffenen Kindern und Familien eine Aussicht auf bislang fehlende Therapie- und



Heilungsansätze zu geben.



Einsicht in den Auktionskatalog auf www.ncl-stiftung.de.



Anmeldung unter



lebenskuenstler@ncl-stiftung.de.



Kunstauktion „Lebenskünstler“ der NCL-Stiftung



Termin: Dienstag, 29. Januar 2019



Location: JENSENs Lagerhaus, Borgfelder Str. 19



Uhrzeit: 18 Uhr Empfang, 19 Uhr Auktion



Über die Kinderdemenz NCL



NCL ist die Abkürzung für Neuronale Ceroid Lipofuszinose, eine Stoffwechselkrankheit, die zur Folge hat, dass Protein- und Lipidablagerungen in den Zellen nicht mehr richtig abgebaut werden, wodurch zusehends die Nervenzellen absterben. Betroffene Kinder erblinden zunächst, leiden unter Epilepsie und verlieren dann zunehmend weitere kognitive und motorische Fähigkeiten, bis sie schließlich sterben. Die kaum erforschte Krankheit ist erblich bedingt und bedeutet eine immense Belastung für die betroffenen Familien. Der dramatische Verlauf der Kinderdemenz NCL kann bisher weder verzögert noch gestoppt werden. Kaum eines der betroffenen Kinder wird älter als 30 Jahre. Da NCL sehr selten ist, findet die Krankheit weder in der Pharmaindustrie noch in der breiten Öffentlichkeit genug Beachtung.



Mehr Informationen zur Krankheit: https://www.ncl-stiftung.de/kinderdemenz-ncl/krankheit/

(lifePR) (