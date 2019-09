Pressemitteilung BoxID: 769331 (NBS Northern Business School gemeinnützige GmbH)

NBS: studiengangspezifische Beratung in Kleingruppen als ideale Entscheidungshilfe für Interessenten

Um Studieninteressierten die Möglichkeit zu geben, sich gezielt über ihr gewünschtes Studienfach gezielt zu informieren und Fragen zu stellen, bietet die NBS Northern Business School – University of Applied Sciences ab Oktober 2019 gesonderte Beratungstermine zu allen angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen in Voll- und Teilzeit an. Diese Termine ergänzen die allgemeine Infoveranstaltung zum Studium an der NBS, die einmal im Monat donnerstags um 18:30 Uhr im Studienzentrum Quarree der privaten Hochschule stattfindet.



Durchgeführt werden die Termine von erfahrenen Studienberatern, die nach einer Kurzpräsentation vor allem individuelle Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beantworten. Interessant sind neben den Studieninhalten auch andere Faktoren wie flexible Gestaltungsmöglichkeiten des Studienablaufs oder die Verkürzung der Studienzeit durch vorherige Leistungen aus Berufsausbildung und Studium. Bei Bedarf können Termine für den Probebesuch von Lehrveranstaltungen mitgeteilt werden, damit die Interessentinnen und Interessenten Hörsaalluft schnuppern und den Studienalltag an der NBS bereits vorab erleben können. Auch können individuelle Beratungsgespräche zu den Themen Anrechnung und Anerkennung von Leistungen, Studienfinanzierung sowie zu Auslandsaufenthalten vereinbart werden, um die Studienplanung zu konkretisieren.



Ziel der Veranstaltung ist eine noch bessere Unterstützung von Studieninteressenten bei ihrer Suche nach dem richtigen Studiengang sowie der passenden Hochschule. Das gesamte Angebot der Studienberatung an der NBS ist selbstverständlich kostenlos.



Die ersten Termine lauten wie folgt:



Montag, 28.Oktober, 17:30 Uhr

Betriebswirtschaft (B.A.) Vollzeit (Studienzentrum Quarree)

Real Estate Management (M.Sc.) Voll- und Teilzeit (Studienzentrum AlsterCity)



Dienstag, 29. Oktober, 17:30 Uhr

Business Management (M.A.) Voll- und Teilzeit (Studienzentrum Quarree)

Sicherheitsmanagement (B.A.) Voll- und Teilzeit (Studienzentrum Holstenhofweg)



Mittwoch, 30. Oktober, 17:30 Uhr

Betriebswirtschaft (B.A.) Teilzeit (Studienzentrum Holstenhofweg)

Soziale Arbeit (B.A.) Voll- und Teilzeit (Studienzentrum AlsterCity)



Die Anmeldung kann online unter www.nbs.de/studienberatung, per E-Mail unter info@nbs.de oder telefonisch unter 040 35 700 340 erfolgen.

