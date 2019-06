Pressemitteilung BoxID: 755034 (NBS - Northern Business School gemeinnützige GmbH)

"Leadership in the Eye of the Storm": Internationale Summer School an der NBS

Vom 7. bis zum 13. Juli 2019 ist die NBS Northern Business School – University of Applied Sciences Veranstaltungsort für ein außergewöhnliches und multinationales Weiterbildungsangebot im Bereich Sicherheitsmanagement: An der NBS wird eine Summer School zum Thema „Leadership in the Eye of the Storm. Crisis Management in complex urban environments“ stattfinden. Erwartet werden circa 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus vielen Ländern Europas, die sich im Rahmen einer realitätsnahen Simulation mit vorgelagerten Unternehmensbesuchen, Vorträgen und Übungen mit der Frage beschäftigen, wie Krisenmanagement – etwa in Zeiten des Terrorismus – in einer Großstadt wie Hamburg erfolgreich gelingen kann.



Summer Schools sind Bildungsveranstaltungen zu unterschiedlichen Themen, die meistens in den Monaten Juli bis August angeboten werden, um Studierenden und anderen Interessenten die Möglichkeit zu geben, Auslandserfahrung zu sammeln und sich in einem internationalen Umfeld intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen. Neben einem akademischen Kursangebot findet ein Rahmenprogramm statt, das es den Besuchern ermöglicht, die fremde Stadt und Kultur näher kennenzulernen.



In diesem Juli findet an der NBS Northern Business School – University of Applied Sciences die jährliche Summer School des Netzwerks CONRIS statt. Dem internationalen Hochschulnetzwerk CONRIS (Cooperation Network for Risk, Safety & Security Studies) gehören Hochschulen aus ganz Europa an, die Studiengänge aus den Bereichen "Risikostudien" und "Sicherheitsmanagement" anbieten. Der Wunsch der Hochschulen ist es, sich durch ihre unterschiedlichen Studieninhalte im Sicherheitsbereich gegenseitig zu ergänzen und voneinander zu profitieren. Einmal jährlich findet daher eine gemeinsame Summer School mit dem Ziel statt, den so wichtigen europäischen Gedanken der Zusammenarbeit auch im Bildungssektor umzusetzen.



Im Sommer diesen Jahres werden daher rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Europa an die NBS in Hamburg kommen, um sich gemeinsam mit dem Thema "Krisenmanagement in komplexen urbanen Umgebungen" zu beschäftigen. Geplant sind die Vermittlung theoretischer Grundlagen sowie die praktische Anwendung des Krisenmanagements und der Krisenkommunikation auf der Basis einer Krisensimulation. Unterstützt wird die Summer School unter anderem von der Hochbahn Hamburg sowie der Hamburger Polizei; eine finanzielle Förderung läuft über den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD). Neben Unternehmensbesuchen und einem umfangreichen Rahmenprogramm werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das gelernte Wissen in einer praktischen Übung anzuwenden lernen.



Pressevertreter sind dazu eingeladen, diese spannende Woche medial zu begleiten: Sei es in Form von kurzen Beiträgen oder einer intensiven Begleitung vor Ort. Darüber hinaus lädt die NBS zu einer Pressekonferenz ein, bei der die Teilnehmer der Summer School ihre Ergebnisse vorstellen werden. Diese ist für den 11. Juli 2019 um 15:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Hochschule in der Weidestraße 122 C geplant. Eine Anmeldung erfolgt über koch@nbs.de.

