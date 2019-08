Pressemitteilung BoxID: 762005 (Naturschutzbund Deutschland (NABU) Landesverband Hamburg e.V.)

Vögel hautnah erleben!

NABU lädt zu Familientag am 11. August an der Forschungsstation Die Reit ein / Vogelberingung aus nächster Nähe beobachten

Heimischen Vögeln einmal ganz nahe kommen - das bietet der Familientag in der „Reit“. Die Forschungsstation des NABU öffnet am Sonntag, den 11. August 2019 von 10-16 Uhr ihre Pforten für große und kleine Besucher und gewährt spannende Einblicke. Die NABU-Experten zeigen, wie die praktische Vogelforschung in der Station funktioniert. Das Beringen von Vögeln und Führungen zu den Fanganlagen und in das Naturschutzgebiet stehen deshalb im Mittelpunkt der Veranstaltung.



Der Familientag bietet aber noch mehr Programm an. So können Kinder durch Mitmachspiele und kleinere Experimente Natur erleben und erforschen, etwa beim Mikroskopieren oder Keschern im Tümpel. Außerdem können Erwachsene und Kinder Insektenhotels und Nistkästen bauen oder zusammen mit dem Vierländer Künstler Klaus Peters aus Naturmaterialien tolle Kreationen basteln. Eine Aktion gegen die alltägliche Plastikflut gibt es auch: Tragetaschen basteln aus alten T-Shirts mit der NABU-Storchenpatin Ombeni Stickdorn-Ngonyani. Sie hat diese Idee aus ihrem Heimatland Tansania mitgebracht. Wer Lust darauf hat, sollte ein paar alte T-Shirts mitbringen. Für Fragen rund um den Naturschutz steht die NABU-Gruppe Bergedorf bereit und informiert gerne über ihre Aktivitäten. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen ebenfalls gesorgt.



Der Familientag findet statt am Sonntag, 11. August von 10-16 Uhr in der Vogelberingungsstation „Die Reit“, Reitbrooker Westerdeich 68 (Vier- und Marschlande). Zu erreichen mit der S21 bis Mittlerer Landweg, dann weiter mit dem Rad oder mit dem Bus 222 ab Bhf. Bergedorf bis „Reitbrooker Hinterdeich“.

