Im Einsatz für einen selten gewordenen Lebensraum

26.11.18

Am Samstag, den 8. Dezember 2018 veranstaltet der NABU Hamburg in Kooperation mit der Behörde für Umwelt und Energie ab 10 Uhr einen Moor-Aktionstag im Naturschutzgebiet Moorgürtel. In einem noch erhaltenen Hochmoorkern, dem Nincoper Moor, werden dabei NABU-Aktive mit freiwilligen Helfern gemeinsam Gehölze, vor allem aufwachsende Birken, entfernen. Interessierte Bürger/innen sind herzlich eingeladen, bei diesem Einsatz mitzuhelfen. Neben der körperlichen Betätigung an der frischen Luft, bietet sich ein seltener Einblick in das sonst kaum zugängliche Naturschutzgebiet. Die NABU-Stadteilgruppe Süd wird nebenbei über ihre Arbeit im Süden Hamburgs und über das wertvolle Nincoper Moor im Naturschutzgebiet Moorgürtel berichten.



"Moore bieten wichtige Rückzugsräume für seltene Tier- und Pflanzenarten", erklärt Anne-Lone Ostwald, Referentin für Moorschutz beim NABU Hamburg den Hintergrund der Aktion. "Aber auch für uns leisten intakte Moore wichtige Dienste, für den Klimaschutz, als Wasserspeicher und für die Naherholung." Moore wurden durch Torfabbau und Entwässerungen in der Vergangenheit stark geschädigt. Viele Naturschutzmaßnahmen und viel Geduld sind erforderlich, um diese wertvollen Ökosysteme wieder in einen natürlichen Zustand zu bringen. Bäume entziehen dem Moor Wasser und verhindern damit die natürliche Torfbildung, deshalb ist eine regelmäßige Entfernung aufwachsender Gehölze für den Schutz dieser faszinierenden Landschaften notwendig.



"Der Moorgürtel ist Hamburgs größter Speicher von organischem Kohlenstoff. Hier sind über 1 Million Tonnen des Treibhausgases CO2 in den Moorböden gespeichert. Aber nur ein intaktes Moor erhält diese wichtige Speicherfunktion und bietet Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen!", bestätigt Bernd Hönig, Teil des Leitungsteams der NABU-Gruppe Süd, die sich ehrenamtlich für den Schutz des Nincoper Moors einsetzt. "Wir freuen uns auf alle, die uns dabei tatkräftig unterstützen wollen!"



Der Aktionstag findet am 8.12. von 10 bis etwa 15 Uhr statt. Material, Werkzeug sowie einen Mittagsimbiss stellt der NABU Hamburg für alle Helfer/innen bereit. Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Lediglich stabile Arbeitskleidung, wenn möglich Gummistiefel und Regenschutz sind mitzubringen. Wer mitmachen möchte, meldet sich bitte bis zum 6. Dezember für den Aktionstag an. Bei der Anmeldung wird dann der genaue Treffpunkt bekannt gegeben.

