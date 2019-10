Pressemitteilung BoxID: 773461 (Naturschutzbund Deutschland (NABU) Landesverband Hamburg e.V.)

Costa Rica - Reise in ein Land zwischen den Meeren

NABU lädt am 1. November 2019 um 19 Uhr zu einem Bildervortrag über die Schönheiten Costa Ricas ein

Costa Rica, das kleine zentralamerikanische Land zwischen zwei Ozeanen, präsentiert sich mit einer Vielzahl verschiedener Landschaftsformen. Etwa 26 % seiner Fläche stehen unter Naturschutz. Auf kleinstem Raum sind verschiedene Biotope - dazu gehören Regenwald, Trockenflächen, Sumpfland, Küstenlandschaften und sogar subalpine Regionen - zu finden. Auch vulkanische Aktivitäten treten nicht selten in Erscheinung. In Costa Rica schiebt sich die pazifische unter die karibische Platte. Das bedeutet, an vielen Stellen treten heiße Quellen und Fumarolen mit ihren mineralischen Ausblühungen, z. B. gelbe Schwefelkristalle aus dem Erdinnern, zu Tage. Dementsprechend vielfältig sind auch Flora und Fauna. Allein über220 Säugetier- und 880 Vogelarten haben in Costa Rica ihr Zuhause. Das ist außergewöhnlich. Damit ist Costa Rica eine der artenreichsten Regionen der Erde.



Dennoch sollte man nicht erwarten, überall wilde Tiere zu sehen. Viele von ihnen leben im tropischen Regenwald, dem komplexesten Ökosystem der Erde. Da sind Beobachtungen nur schwer auszumachen. Hinzu kommt, dass viele Tiere nachtaktiv sind und die Nähe des Menschen scheuen.



Maria und Rolf Bonkwald ist es auf einer vierwöchigen Rundreise durch dieses schöne Land trotzdem gelungen, einige interessante Arten fotografisch festzuhalten. Dieser Vortrag berichtet von den zahlreichen Begegnungen mit der Natur in Costa Rica.



Der Bildervortrag “Costa Rica – Reise in ein Land zwischen den Meeren“ findet am Freitag, den 1. November 2019 um 19 Uhr im BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 statt. Der Eintritt beträgt 6 Euro (Erw.) bzw. 3 Euro (Kinder/Jugendliche), 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder.

