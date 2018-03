Rühstädt ist gerüstet für seine Störche

Trotz des noch immer winterlich anmutenden Wetters, sind bereits die ersten 4 Störche in Rühstädt gelandet. Nun kann die Storchensaison beginnen. Nachdem im letzten Jahr 32 Horste mit Brutpaaren besetzt waren, wartet man in Rühstädt (LK Prignitz) gespannt, wie viele Störche es in diesem Jahr werden.



Gerüstet ist man jedenfalls in dem idyllischen Backsteindorf. Storchenclub, Biosphärenreservat und NABU haben die Storchenhorste instandgesetzt, so dass nun die restlichen Störche und auch die Besucher kommen können.



Auch, wenn die offizielle Saisoneröffnung erst am 6. April stattfinden wird, hat das Besucherzentrum bereits Ostersamstag bis Ostermontag von 11-17 Uhr für seine Besucher geöffnet.



Ein Ausflug lohnt sich allemal, ob man sich über den Weißstorch in der Ausstellung „Weltenbummler Adebar“ informieren will oder einen Spaziergang durch den malerischen Ort unternimmt. Wer trockenen Fußes die Elblandschaft erkunden will, kann in der Galerie des Besucherzentrums einen künstlerischen Spaziergang unternehmen. Das Künstlerehepaar Gorsboth präsentiert hier Aquarelle und Zeichnungen der Elblandschaft, wie sie sich dem Besucher zu beiden Seiten des Deiches darstellen. Weite Landschaften, naturverliebte Details, Storchenstudien und natürlich der bekannte Blick auf Rühstädt.



Das Besucherzentrum Rühstädt informiert darüber hinaus über den Weißstorch und das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe. Es wird vom Land Brandenburg gefördert. Träger des Besucherzentrum ist der NABU Brandenburg.

