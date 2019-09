Pressemitteilung BoxID: 768113 (NABU Brandenburg)

Nationaler FFH-Bericht zeigt rote Warnsignale bei Arten und Lebensräumen

NABU Brandenburg fordert: Weichen in der Landwirtschaft auf Grün stellen!

Vielerorts stellen FFH-Gebiete die letzten Inseln in einer ausgeräumten Agrarlandschaft dar. Die Agrarwende muss dringend auch in Brandenburg eingeleitet werden. Der heute vom Bundesamt für Naturschutz und Bundesumweltministerium veröffentlichten Bericht zur Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Bericht) untermauert den verehrenden Zustand der Arten und Lebensräume in Deutschland. In der kontinentalen Region, zu der Brandenburg zählt, befinden sich nur 18 Prozent der Lebensraumtypen und 21Prozent der Arten in einem grünen, d.h. in einem günstigen Erhaltungszustand.



Die Analyse zeigt, wie dringend FFH-Maßnahmen in den 564 FFH-Gebiete, die 11 Prozent der Landesfläche umfassen, umgesetzt werden müssen. Hauptsächlich die intensive Landnutzung gefährdet mit hohen Pestizid- und Stickstoffeinträgen und ihren Monokulturen die Artenvielfalt in Brandenburg.



„Für die Artenvielfalt sind Naturschutz- und FFH-Gebiete besonders wichtig. Der Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln und von mineralischem Stickstoffdünger muss in FFH-Gebieten in Brandenburg konsequent verboten werden, um wertvolle Lebensräume für gefährdete Arten zu erhalten. Die gesetzlichen Verbote dürfen nicht zu Nachteilen bei der Förderung für die Landwirtschaftsbetriebe führen. Insgesamt muss das Nährstoffversorgungsniveau auf vielen Flächen in Natura 2000-Gebieten, aber auch allgemein abgesenkt werden. Damit eine Wende gelingen kann, muss die finanzielle Förderung im Naturschutz und in der Agrarwirtschaft auf den Erhalt der Artenvielfalt und die Umsetzung von FFH-Maßnahmen ausgerichtet werden.“, betont Friedhelm Schmitz-Jersch, Landesvorsitzender des NABU Brandenburg.



Forderungen im Detail:

Der NABU Brandenburg fordert von Politik und Behörden ein qualifiziertes und nachhaltiges Handeln für die Umsetzung der FFH-Maßnahmen in Brandenburg.

Die NABU-Forderungen finden Sie unter: https://nabu-bb.de/forderungen-umsetzung-ffh-rl_14092019



Die Forderungen für gesetzliche Änderungen der Verbände im Rahmen der Volksinitiative „Artenvielfalt retten – Zukunft sichern!“ finden Sie unter: https://artenvielfalt-brandenburg.de/forderungen/



Ergebnisse des FFH-Berichts:

https://www.bfn.de/themen/natura-2000/berichte-monitoring/nationaler-ffh-bericht.html

