Nachts im Museum

Buntes Programm zur Batnight am 24. August im und am Fledermausmuseum Julianenhof

Lautlos jagen sie durch die Nacht, um Insekten zu fangen. Wer Fledermäuse in einer lauen Nacht entdecken will, muss schon sehr aufmerksam sein, um die schwarzen Silhouetten der wendigen Flugkünstler gegen den dämmerigen Nachthimmel zu erkennen. Wer den heimlichen Jägern der Nacht auf die Spur kommen will, sollte am 24. August nach Julianenhof kommen. Im Rahmen der 23. Internationalen Batnight findet die diesjährigen Hauptveranstaltung auf dem Gelände des Fledermausmuseums im Naturpark Märkische Schweiz statt. Der NABU lädt Interessierte von 17 bis 22 Uhr zu einem bunten Familienfest ein.



Das Fledermausmuseum ist mit zwölf Fledermausarten eines der artenreichsten Quartiere in Brandenburg. Besucher können dort Fledermaus- und Insektenforschern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen, den abendlichen Ausflug aus einem Fledermausquartier beobachten oder einen falter- und fledermaus-freundlichen Garten erkunden. Für die Kinder ist eine Bastelstrecke aufgebaut, ein Märchenerzähler bringt faszinierende Geschichten über die Kobolde der Nacht zu Gehör.



Um das Fledermausmuseum Julianenhof zu erreichen, können Besucher den Shuttle-Bus nutzen, der vom S-Bahnhof Strausberg-Nord ab 16.30 Uhr halbstündlich fährt.



Anlässlich der Batnight laden viele weitere brandenburgische NABU-Gruppen und Besucherzentren rund um das letzte Augustwochenende dazu ein, die Schönen der Nacht aus nächster Nähe kennen zu lernen. Sie informieren, wie man die faszinierenden Flugakrobaten am besten schützen und beobachten kann.



Gefährdung und Schutz



In Brandenburg wurden bisher 19 der 25 in Deutschland vorkommenden Fledermausarten nachgewiesen. „Fledermäuse sind die am meisten gefährdeten Säugetiere Europas und stehen unter strengem gesetzlichen Schutz“, so Christiane Schröder, Geschäftsführerin des NABU Brandenburg und Feldermaus-Expertin. „Zunehmend fehlt es ihnen an geeigneten Quartieren und an Nahrung, die überwiegend aus Insekten besteht. Der NABU möchte die Lage der Fledermäuse verbessern und so helfen unsere ehrenamtlich Aktiven z.B. mit der Anbringung von Fledermauskästen oder dem Ausbau von Winterquartieren. Wir beraten u. a. Bauherren und Kirchgemeinden, setzen uns für eine naturverträgliche Landwirtschaft ein und retten verletzte Tiere.“



Internationale Batnight



Die Internationale Batnight findet traditionell Ende August statt, und das mittlerweile weltweit in über 35 Ländern. In Deutschland wird sie vom NABU organisiert. Zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen rücken an diesem Wochenende die bedrohten Flugakrobaten in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses.



Infos zur Batnight im Fledermausmuseum Julianenhof: https://brandenburg.nabu.de/wir-ueber-uns/infothek/veranstaltungen/26677.html

