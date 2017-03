NABU bei Insel-Versteigerung unterlegen

Die bundeseigenen Bodenverwertungs- und verwaltungsgesellschaft mbH (BVVG) hat am Donnerstag (23. März 2017) die Inseln „Kleiner Werl“ und „Großer Werl“ im Scharmützelsee für 40.000 Euro bzw. 128.000 Euro versteigert. Der NABU Brandenburg, der mitgeboten hatte, um die Inseln dauerhaft für den Naturschutz zu sichern, war angesichts dieser Summen chancenlos.



Dennoch werden die Naturschützer den Kampf um die Erhaltung dieser wertvollen Naturschutzflächen, die im Landschaftsschutzgebiet (LSG) liegen, nicht aufgeben. Bereits vor der Auktion hat der NABU bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Oder-Spree die Ausweisung der beiden Inseln im Scharmützelsee als Naturschutzgebiet (NSG) beantragt. Ebenso hat er diese gebeten, die einstweilige Sicherstellung nach §22 Abs. 3 Bundesnaturschutzgesetz zu prüfen.



Darüber hinaus wird geprüft, inwieweit die Insel „Kleiner Werl“ als faktisches EU-Vogelschutzgebiet (Special Protect Area – SPA) einzustufen ist und eine entsprechende Ausweisung zu fordern ist. „Mit den 350 Brutpaaren, und damit einem Viertel des Brandenburgischen Kormoranbestandes, ist die Insel für den Vogelschutz höchst wertvoll“, so Christiane Schröder, Landesgeschäftsführerin des NABU Brandenburg. Als „faktisches Vogelschutzgebiet“ wäre der „Kleine Werl“, solange keine offizielle Einstufung von europäischer Seite erfolgt, sogar noch stärker geschützt, da bis dahin keine Veränderungen erfolgen dürfen.



„Angesichts der horrenden Summen, die bei der Auktion für die beiden kleinen Inseln gezahlt wurden, befürchten wir das Schlimmste“, so Christiane Schröder. Zeige dies doch deutlich, wie groß das finanzielle Interesse an unbebautem Land, insbesondere an den beiden Inseln ist. Umso unverständlicher ist nach Ansicht des NABU das Vorgehen der BVVG, nicht bereits im Vorfeld der Veräußerung Naturschutzstiftungen oder -verbänden ein Angebot zu unterbreiten. „Als Behörde des Bundes muss die BVVG nicht nur wirtschaftliche, sondern auch öffentliche und naturschutzfachliche Interessen vertreten“, fordert Schröder. „Wir hoffen sehr, dass der Bund seine Verantwortung diesbezüglich wieder stärker wahrnimmt und mit uns und den Naturschutzbehörden stärker in den Dialog tritt.“



"Der NABU steht vor Ort auch den anliegenden Kommunen als Partner zur Seite, wenn es gilt, das Landschaftschutzgebiet Scharmützelsee zu erhalten und in seiner Einzigartigkeit zu entwickeln. Denn dieses ist oft der Grund für den Tourismus in der Region", so Stephan Wende, Vorsitzender des NABU Fürstenwalde.



Rückfragen richten Sie bitte an:



Christiane Schröder, NABU-Landesgeschäftsführerin: 0160 982 49 638



Stephan Wende, Vorsitzender NABU Fürstenwalde, 03361 736119





