Meldung von Eichhörnchen, Igel und Maulwurf beendet

Im Februar 2016 hatte der NABU Brandenburg dazu aufgerufen, Sichtungen von Eichhörnchen, Igeln und Maulwürfen zu melden, denn das Wissen über diese beliebten Kleinsäuger weist noch erhebliche Lücken auf. Verglichen mit sehr seltenen Tierarten, die systematisch kartiert werden, ist die Datenlagen bei diesen „Allerweltsarten“ dünn. Fachleute gehen davon aus, dass die Bestände rückläufig sind und wollen es jetzt genau wissen.



Freuen konnten sich die Säugetierkundler über die Mithilfe vieler Brandenburger, die bis Ende vergangenen Jahres 95 Maulwürfe, 183 Igel und 499 Eichhörnchen an den NABU meldeten. In der Naturschutzstation für Säugetierschutz in Zippelsförde werden diese Daten jetzt zusammengefasst und später in der „Säugetierfauna Brandenburgs“ publiziert.



Die meisten Meldungen betrafen Eichhörnchen. Viele Mitbürger beobachten regelmäßig die kleinen Kletterkünstler im Garten oder in den Parks. Das bei uns vorkommende Europäische Eichhörnchen (Sciurus vulgaris) gehört zu den Baumhörnchen und ist ein besonders geschütztes Wildtier. Es kann verschiedene Färbungen aufweisen, ist aber zumeist rotbraun gefärbt mit einem weißen Bauch. Im Winter wechselt die Fellfarbe mitunter, so dass es dunkelbraune, schwarze oder braunorange Farbschattierungen haben kann.



Von Dezember/Januar bis in den Sommer hinein ist Paarungszeit. In dieser Zeit kann man leicht Zeuge wilder Jagden werden, bei denen sich die Partner geräuschvoll in Spiralen die Baumstämme hinauf und hinunter verfolgen und dabei ziemlich unvorsichtig sind. Da kann es auch schon einmal vorkommen, dass die Tiere liebestoll über die Straße huschen und so leicht Opfer des Straßenverkehrs werden.



Rückfragen richten Sie bitte an Christiane Schröder, Landesgeschäftsführerin NABU Brandenburg 0331 - 20 155 76 oder 0160 - 98 24 96 38 (Donnerstag nicht auf der Festnetznummer zu erreichen)

