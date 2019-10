Pressemitteilung BoxID: 769866 (NABU Brandenburg)

Jetzt gefahrlose Überwinterung seltener Waldsaatgans möglich

Jagd auf Saatgänse verboten / Vogelzug beginnt / Birdwatch am ersten Oktober-Wochenende

Aufmerksame Beobachter haben es schon bemerkt, seit einigen Tagen kann man vermehrt Zugvögel am Himmel sehen. Mit den kürzer werdenden Tagen und den kühleren Temperaturen fliegen jetzt wieder Gänse in pfeilförmiger Formation aus ihren nordischen Brutgebieten zur Überwinterung nach Brandenburg ein. Und so tummeln sich an den Gewässern und am Himmel eine Vielzahl von Grau-, Bläss- und Saatgänsen.



Dabei ist aber Gans nicht gleich Gans. Neben den häufigeren Arten wie Grau-, Bläss- und Tundrasaatgans finden sich unter den Neuankömmlingen auch Raritäten, wie die Waldsaatgans. Waldsaatgänse (Anser fabilis fabilis) gehören zu den wenigen Gänsearten mit einer deutlich negativen Bestandsentwicklung, insbesondere die, die in Nordost-Deutschland und Polen überwintern.



Grund für die starken Bestandsrückgänge ist neben dem Lebensraumverlust auch die Bejagung. Weil die häufige Tundrasaatgans der Waldsaatgans sehr stark ähnelt, ist auch für versierte Jäger ein Unterschied nur schwer auszumachen und so kam es immer wieder zu Abschüssen dieser wenigen in Brandenburg vorkommenden Tiere.



Mit dem Inkrafttreten einer neuen Verordnung dürfen seit diesem Sommer Saatgänse nicht mehr bejagt werden. „Endlich ist unserer seit langem erhobenen Forderung nach Einstellung der Jagd auf überwinternde Saatgänse nachgekommen worden. Wir hoffen, dass sich nun der Bestand der seltenen Waldsaatgans wieder etwas erholt.“, freut sich Manuela Brecht, Naturschutzreferentin beim NABU Brandenburg. „Auch die Verfügung, dass Blässganse nur noch mit Büchsenmunition und nicht wie bisher mit Schrotmunition, geschossen werden dürfen ist ein Fortschritt, denn das Schrot verletzt die Tiere oftmals nur und führt so zu einem langsamen, qualvollen Tod.“ Zudem wird mit dieser Maßnahme die Abschusswahrscheinlichkeit der extrem seltenen Zwerggans, die auch in Brandenburg vorkommt, deutlich reduziert.



Die winterliche Jagd auf Gänse dient vornehmlich der Schadensabwehr, da sich oftmals große Gruppen unterschiedlicher Gänsearten auf Feldern einfinden und zum Ärger der Landwirte Getreidesprößlinge abfressen. Es bleibt zu hoffen, dass die Jägerschaft mit geschultem Auge und entsprechendem Fachwissen unterwegs ist. „Wer eine Saatgans nicht von einer Graugans unterscheiden kann, sollte den Finger gerade lassen“, rät Brecht.



Alle Naturfreunde, die sich am Gänse- und Kranicheinflug erfreuen, aber auch die vielen kleinen, meist eher unbemerkten Zugvögel kennenlernen wollen, sollten sich das Birdwatch-Wochenende am 5. und 6. Oktober vormerken. Auf zahlreichen Exkursionen können sie das Schauspiel des alljährlichen Vogelzugs live miterleben. Etwa 200 Millionen deutsche Brutvögel, die sich alljährlich auf den Weg nach Südeuropa oder Afrika machen, stehen im Mittelpunkt des größten Vogelbeobachtungsereignisses der Welt. Mit ihrem Zug in den Süden weichen sie der Nahrungsknappheit des Winters aus. „Zu unseren heimischen Zugvögeln gesellt sich eine noch größere Anzahl an Überwinterern und Durchzüglern aus Nordeuropa. Insgesamt sind so geschätzt eine halbe Milliarde Vögel in und über Deutschland auf dem Zug zu beobachten“, sagt die Vogelexpertin Brecht. Europaweit erreicht der jährliche Vogelzug am ersten Oktoberwochenende seinen Höhepunkt. Eine passende Veranstaltung kann gefunden werden unter https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/birdwatch/index.html



Hintergrund:

Mit der ab 5.7.2019 in Kraft getretene Brandenburger Jagddurchführungsverordnung wurden nun die Forderungen des NABU Brandenburg übernommen und ein längst fälliger Schritt zum Schutz der Saatgans, inklusive der Waldsaatgans festgelegt und umgesetzt. Mit der Verordnung tritt damit eine ganzjährige Schonzeit für die Saatgans ein.

Die Bestände der Waldsaatgans sind in den letzten 10 Jahren um 75 bis 80 Prozent zurückgegangen. Waren 2003/2004 deutschlandweit noch rund 35.000 dieser Tiere zu beobachten, so sind es 2014/2015 nur noch knapp 10.000 Tiere gewesen. Wichtiges Überwinterungsgebiet ist neben Mecklenburg-Vorpommern auch Brandenburg, insbesondere das Untere Odertal.



Mehr Infos (u.a. Unterscheidungsmerkmale) unter: https://www.nabu.de/news/2019/10/27047.html

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (