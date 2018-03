An Nachwuchs fehlt es im Land

Am Tag des Artenschutzes (3. März) fand der 6. Weißstorchtag Brandenburgs statt. Rund 60 Storchenbetreuer und Interessierte trafen sich auf Einladung des NABU im Potsdamer Haus der Natur. Kaum eine Vogelart wurde und wird so gut und so langfristig beobachtet wie der Weißstorch. Und so konnten die Fachleute neben aktuellen Ergebnissen der vergangenen Storchensaison, auch die Entwicklung seit 1934 bis heute verfolgen und Vergleiche mit anderen Bundesländern ziehen.



Grundlage dafür liefern die vielen ehrenamtlichen Betreuer in ganz Brandenburg, welche die Weißstörche in Brandenburg seit 1979 systematisch beobachten und die Daten akribisch zusammengetragen.



Bernd Ludwig, langjähriger Leiter der Landesarbeitsgruppe Weißstorchschutz im NABU Brandenburg stellte fest, dass das Jahr 2017 mit 1274 Horstpaaren in etwa dem Durchschnitt der vergangenen Jahre entspricht. Allerdings haben die Störche deutlich weniger Junge großziehen können. So konnten nur von 858 Brutpaaren erwachsene/flügge Jungen erfasst werden. Damit hält der Negativtrend weiter an.



Waren es in den Jahren 2010 und 2011 noch im Schnitt 2,13 und 2,04 flügge Jungen pro Storchenpaar, die den Horst verlassen haben, so sind es heute nur noch 1,54 Jungstörche, die sich im Herbst auf die weite Reise in den Süden gemacht haben. Ursachen sind neben der immer geringer werdenden Nahrungsverfügbarkeit auch Wetterereignisse, die besonders in diesem nassen und regenreichen Jahr hohe Verluste forderten. Dabei spielten die Gewitter Anfang im Juni und Juli mit Starkregen und Sturm eine entscheidende Rolle. In dieser Zeit sind die noch nicht vollständig befiederten Jungen bereits so groß, dass sie von den Altvögeln nicht mehr ausreichend gewärmt werden können und kühlen bei niedrigen Temperaturen innerhalb von 1-2 Tagen aus, was zum Tode führt.

Positiv sticht das Storchendorf Rühstädt heraus, wo im vergangenen Jahr 30 Jungstörche das Erwachsenenalter erreicht haben.



Neben der Vorstellung der Ergebnisse ihrer Arbeit, diente die Tagung auch dazu, die Kreis- und Regionalbetreuer des NABU für ihr zum Teil jahrzehntelanges Engagement im Weißstorchschutz zu würdigen. Unermüdlich zählen die Kreisbetreuer des NABU jährlich die Storchennester, ermitteln nach international gültigen Vorgaben den Bruterfolg und die Nachwuchszahlen und halten Kontakt zu Anwohnern, Behörden und Energieunternehmen. Dabei arbeiten die ehrenamtlichen Storchenschützer eng mit den Artenschützern im Landesumweltamt und der Staatlichen Vogelschutzwarte zusammen. Außerdem erhalten und renaturieren sie die Lebensräume der Störche und bauen bzw. reparieren Nistunterlagen. Doch nicht nur bei den Störchen wird ausreichender Nachwuchs vermisst, auch die Naturschützer würden sich über neue Mitstreiter freuen.



Hintergrund:



Die Weißstörche, die nach Brandenburg fast alle über die östliche Zugroute gelangen, sind im Frühjahr 2017 sehr unterschiedlich aus dem Winterquartier bei uns eingetroffen. Die ersten waren normal Ende März/Anfang April hier, andere kamen aber erst Mitte April bis Mitte Mai. Dadurch schritten viele Storchenpaare erst gar nicht zur Brut. Die Nahrungsbedingungen waren zunächst durch die Trockenheit sehr schlecht – Regenwürmer als Hauptnahrung im Frühjahr waren tief in der Erde, Insekten konnten sich nicht entwickeln, Amphibien und Wühlmäuse sind ohnehin selten geworden.

Hinzu kommen die großen, nahrungsarmen Monokulturen (Mais, Raps, Getreide, Spargel), in denen durch die intensive Bewirtschaftung und die flächendeckende Anwendung von Pestiziden keine Wildpflanzen, weniger Wildtiere und somit auch keine Nahrungstiere für Störche mehr zu finden sind.



Der Weißstorch ist der Wappenvogel des Naturschutzbundes NABU.



Brandenburg ist vor Mecklenburg-Vorpommern das storchenreichste Bundesland.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren