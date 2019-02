25.02.19

In vielen Gen und in der Landschaft schauen die V bereits in Nistken hinein, beginnen un bald die Reviere zu besetzen und starten dann in die neue Brutsaison; und doch ist so mancher Vogelfreund unzufrieden, wenn Gefiederte einen Bogen um den eigenen Garten machten -- ein guter Zeitpunkt, um die Planungen dafufzunehmen, den Garten oder Kleingarten so vogelfreundlich herzurichten, dass er im nsten Frhr zum Dorado fllerlei gefiederte Ge wird, die den Vogelfreund mit Tschilpen, Fl und Pfeifen erfreuen werden, findet der NABU. achen Sie den Nistkasten-Check fhren Garten ruft Rer Wohlers, NABU-Bezirksgeschsfr im Oldenburger Land, auf. enn Sie die meisten der folgenden Fragen bejahen kn, sind Sie fast perfekt ansonsten lt sich noch viel tun, um Garten oder Kleingarten f attraktiver zu machen!



Der NABU-Geschsfr hat dafine kleine Checkliste zusammengestellt:



Haben Sie bereits Nistken in Ihrem Garten angebracht, und, wenn ja, welche und wie viele?



Fen gilt die Faustregel: Zwei Drittel der Nistken sollten ein Flugloch von 32 mm Durchmesser haben gut geeignet fohlmeise, Trauerschner, Sperlinge und einige andere -, ein Fel ein Flugloch von 27 mm. Diese werden ausschlieich von Blaumeisen beflogen, hier haben ickereArten keine Chance ... Dar hinaus sollten auch spezielle Ken f mit anderen Ansprn angebracht werden, etwa fen Zaunk, die Bachstelze, fischenbr wie Grauschner und Rotschwanz. Beliebt sind auch ehrfamilienherfperlinge und die bekannten Starenken, von denen auch mehrere dicht beieinander angebracht werden kn. Weiten Teilen selbst passionierter Vogelfreunde unbekannt sind auch Nistken farten- und Waldbaumler, die ohne Rnwand als solche dient der Baumstamm am Baum angebracht werden, und in die die Baumler seitlich einschln kn. Mauersegler, die wendigen Flieger in unseren Herschluchten, nisten gern hinter Dachziegeln und Verschalungen, wo sie es aufgrund der zunehmenden Gebeisolierung immer schwerer haben. Fie kn ebenfalls Ken angebracht werden, die auch in gror Han Geben Sinn machen.



Mn Nistken an Ben angebracht werden, oder kn sie auch an Wen befestigt werden?



We von Hern, Schuppen, Garagen, Carports, auch von gren Geben wie Fabrikhallen, Scheunen oder Schulen sind grundslich geeignet. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass die Fluglochrichtung mchst Richtung Sten zeigt und ausreichend hoch angebracht werden, damit keine Katzen zu ihnen gelangen kn.



Kn auch feimische Eulen Nisthilfen angebracht werden?



Wer einen sehr gron Garten mit hohem, altem Baumbestand verf kann einen Waldkauz-Nistkasten anbringen. Fcheunen und Geh mit mereichem Umfeld gut geeignet sind die groolumigen Schleiereulen-Nistken, die hinter einer Wand mit Einflug montiert werden sollten. Der hoch bedrohte Steinkauz nimmt spezielle Brutrn an, die allerdings nur in geeigneten Randlagen von Drn mit offener Landschaft einen Sinn machen. Faldohreulen kann man Brutk in Be setzen.



Was kann fie immer mehr zurehenden Schwalben getan werden?



Neben einer anzulegenden Lehmpf ist es sinnvoll, fauchschwalben Gebebr ein so genanntes Schwalbenbrett im Stall, der Scheune oder an anderem geeignetem Ort, anzubringen, in dem sie ihr Nest lebenkn; fehlschwalben sie br aun gern unter Dachvorsprn gibt es ebenfalls Brutbretter mit Holzfern.



Wie sieht es mit Rotkehlchen, Amsel, Heckenbraunelle und anderen aus? Kann man fie ebenfalls Nisthilfen schaffen?



Gut geeignet sind so genannte Nisttaschen und Nistampeln letztere hen frei in einem grobmaschigen Drahtgeflecht. Nisttasche und Nistampel kn aus Zweigen von Ginster oder Kiefer gebaut werden. Fr waren sie viel bekannter als heute ...



Wo bekomme ich Baupl und detaillierte Informationen, wenn ich selbst noch Hand anlegen me, um viele Nisthilfen zu schaffen?



Der NABU h ein Info-Paket mit einer 30seitigen Bauplansammlung und der Farbbrosch im Gartenbereit, das gegen Einsendung von 5 Euro angefordert werden kann beim NABU, Stichwort isthilfen Schlosswall 15, 26122 Oldenburg.

