Die Gesichter der Provence

Schon der Name „Provence“ lässt im Kopf die Sonne aufgehen. Es ist das Land des Lichts. Einige denken sofort an farbenfrohe Bilder von Gauguin, Cézanne, van Gogh und Mattisse oder eher an die dort eingefangene französische Lebensart: ein Gläschen Pastis auf dem Straßentisch einer kleinen Bar im Schatten von Platanen. Andere sehen das Blau der Lavendelfelder, riechen den würzigen Duft von Kräutern in den Olivenhainen, freuen sich über die prallen Trauben an buschigen Weinstöcken. Wieder andere erinnern sich an pittoreske Dörfer, die sich eng an Felsen klammern, an schattige Gassen, farbenfrohe Märkte oder gar an die wilden Schluchten der Flüsse, die trockenen Eichenwälder auf den Hügelketten oder das undurchdringliche Dickicht der Garrigue über der vielleicht ein Schlangenadler seine Kreise zieht.

Ein anspruchsvolles Reiseprogramm wartet auf die Teilnehmer der NABU Reise, die vom 9. bis 22. September in die Provence führt. „Kompetente einheimische Naturführer vermitteln atemberaubende Landschaften und die reiche Tier- und Pflanzenwelt meist abseits der üblichen Touristenströme“, schwärmt NABU Organisatorin und Frankreich-Kennerin Inken Gerlach-Dippel, die zusammen mit dem Biologen Axel Roschen von der NABU Umweltpyramide die Reise begleiten wird. Auskünfte zu diesem Reiseangebot gibt es bei der NABU Umweltpyramide Bremervörde unter der Telefonnummer 04761 71330 oder im Internet unter www.natur-und-reisen.de.

