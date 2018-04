Öko fürs Wir: Naturland auf BioOst und BioWest

„Öko fürs Wir“: Unter diesem Motto präsentiert sich Naturland in neuem Erscheinungsbild und mit vielen Partnern auf der BioOst in Berlin und der BioWest in Düsseldorf. Insgesamt 14 verschiedene Unternehmen sind an den Naturland Gemeinschaftsständen auf den beiden Messen vertreten, acht davon mit Naturland Fair Zertifizierung.



Hinzu kommen rund 30 weitere Naturland Partner, die mit eigenen Ständen vertreten sind. Gemeinsam präsentieren die Naturland Partner auf den beiden Messen wieder eine einzigartige Produktvielfalt in Öko und Fair.



Diese Verbindung von Öko und Fair kommt auch im neuen Naturland Motto „Öko fürs Wir“ zum Ausdruck. Wir ist mehr als ich – in diesem Sinne schafft Naturland lebendige und wertschätzende Verbindungen zwischen Bauern, Verarbeitern, Händlern und Verbrauchern. Als internationaler Verband steht Naturland dafür, dass ein ökologisches, soziales und faires Wirtschaften weltweit im Miteinander ein Erfolg ist.



Griechischer Bio-Feta von griechischen Naturland Bauern



Ein gutes Beispiel ist die griechische Molkerei Kourellas, die mit ihren regional-typischen Produkten erstmals an der BioOst teilnimmt. Kourellas verarbeitet die Schafs-, Ziegen- und Kuhmilch von rund hundert griechischen Naturland Bauern im Norden Griechenlands zu Spezialitäten wie griechischem Joghurt sowie einer großen Auswahl an Feta-Sorten und Grillkäse. Damit trägt die familiengeführte Molkerei als Öko-Pionier wesentlich dazu bei, dass die Bauern in der Region am Rande des Nationalparks Pindos weiterhin ein finanzielles Auskommen in der Landwirtschaft finden.



Ein Premiumanbieter in Sachen Kaffee für Handel und Gastronomie sind Merchant & Friends – The Coffee Roasters, die in diesem Jahr erstmals auch auf der BioWest mit dabei sind. Mira und Andreas Merchant beziehen die Bohnen für ihre öko-fairen Kaffee-Röstungen in Barista-Qualität vom Naturland Fair Partner Original Food aus Freiburg, der mit Kleinbauern aus Regenwaldgebieten in Äthiopien, Nepal und Ecuador zusammenarbeitet.



Naturland auf der BioOst, 22. April 2018 in Berlin:

Besuchen Sie uns am Naturland Gemeinschaftsstand in Halle 25, Stand 25-A02, von 09.00 bis 17.30 Uhr. Sie finden dort folgende Mitaussteller:



* Biopilzhof GmbH

* followfood GmbH / followfish

* GEPA mbH

* Käserebellen GmbH

* Kourellas S.A.

* Ludwig Stocker Hofpfisterei GmbH

* Mani Bläuel GmbH

* Milchwerke Berchtesgadener Land Chiemgau eG

* Ökofrost GmbH / Biopolar



Naturland auf der BioWest, 29. April 2018 in Düsseldorf:

Besuchen Sie uns am Naturland Gemeinschaftsstand in Halle 14, Stand 14-E15, von 09.00 bis 17.30 Uhr. Sie finden dort folgende Unternehmen:



* followfood GmbH / followfish

* GEPA mbH

* Käserebellen GmbH

* Mani Bläuel GmbH

* Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG

* Merchant & Friends – The Coffee Roasters

* Ökofrost GmbH / Biopolar

* Sanatur GmbH

* Weingut Seck

* Werkstätten Haus Hall GmbH

