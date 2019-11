Pressemitteilung BoxID: 775470 (Natureum - Niederelbe)

Tierische Filmstars

Thekla, Sammy und Co. zu Besuch im Natureum

Echte Filmstars erwartet das Natureum Niederelbe am Sonntag, 24. November. Sie heißen allerdings nicht Julia Roberts oder George Clooney sondern „Thekla“ und „Sammy“. Die Vogelspinne und der Kakadu sind allerdings genauso kameraerfahren wie ihre berühmten Kollegen. Tiertrainer Andre Weseloh zeigt Sammy, Thekla und ihre weiteren Kollegen in drei Vorführungen um 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr.



Ganz Mutige dürfen Vogelspinne Thekla sogar auf die Hand nehmen oder eine Schlange anfassen. Die Tiere sind zahm und an Menschen gewöhnt. Wer sich das trotzdem lieber doch nicht zutraut, kann sich an Sammy und seine gefiederten Freunde halten. Der Kakadu tanzt gerne und beherrscht allerlei Tricks, die er dem Publikum bereitwillig präsentiert. Nebenbei erzählt Weseloh Wissenswertes und Kurioses von seinen Tieren und von seiner Arbeit als Tiertrainer.

