Jury Grabmalwettbewerb April 2018

Am heutigen Dienstag wurden die Abgaben des Grabmalwettbewerbs bewertet und die Gestalter gekürt. Insgesamt 15 Grabmale – eine Gemeinschaftsgrabanlage, Doppel- und Einzelgräber sowie Urnengräber – wurden ausgewählt, die kommendes Jahr auf der Gartenschau im Bereich des Musterfriedhofes ausgestellt werden sollen.



Besonders positiv bewertete Frau Tina Heigl, Zuständige für die Ausstellungsleitung der Gartenschau, die Zusammensetzung der Fachjury. In ihr waren Sachkundige unterschiedlicher Fachgruppen vertreten, wodurch zahlreiche, für die Entscheidungsfindung relevante Aspekte beleuchtet wurden. So spielten unter anderem praktische, gestalterische und finanzielle Gesichtspunkte bei der Auswahl der Gestalter eine Rolle.



Insbesondere die Gemeinschaftsgrabanlage als neue Form der Bestattung wurde viel diskutiert, da bei Neuerungen der Friedhofskultur stets den Bedürfnissen der Trauernden entsprochen werden müsse. Gleichzeitig ist es der Gartenschau in Wassertrüdingen ein besonderes Anliegen, den Besuchern die durch den Wettbewerb ausgelobten Exponate als besondere Alternative zur klassischen Grabgestaltung zu präsentieren.



Die Bepflanzungsarbeiten rund um das Grabmal werden durch eine weitere Ausschreibung vergeben. Genauere Informationen hierzu werden in Kürze veröffentlicht.

