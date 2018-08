Kinder erleben Ferienwoche in ihrer Heimat - dem Müritz-Nationalpark

In der Woche vom 6. bis 10. August erlebten 12 Kinder aus der Region spannende und informative fünf Tage zum Thema „Mensch und Natur“ im Müritz-Nationalpark. Die Ferienkinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren waren zu Besuch im Jugendwaldheim Steinmühle (bei Carpin), der Bildungsstätte des Nationalparkamtes Müritz.



Vielfältiges Wochenprogramm erlebt



Während am Montag der Nationalparkwald im Mittelpunkt des Interesses stand, ging es am Dienstag per Rad zur Biogärtnerei Watzkendorf und nachmittags mit dem Floß aufs Wasser des Grünower Sees. Am Mittwoch schauten die Kinder einem Imker in Georgenhof über die Schulter und durften selbst Honig schleudern. Tatkräftig ging es auch am Nachmittag beim Tagwerk in Neustrelitz mit Linoldruck zu. Am Donnerstag wanderten die Feriencamper ins UNESCO Weltnaturerbe und zum Obstbaumschnitt nach Serrahn. Abends durften im Dämmerwald alle Sinne gespitzt und das Leben der Nacht erkundet werden. Wer sich traute, durfte draußen übernachten, die Gewitterfront machte den Mutigen aber einen Strich durch die Rechnung.

Leon aus Groß Schönfeld hatte ein ganz persönliches Highlight: „die Tour mit dem Floß war bei der Hitze echt cool.“.



Spielerisch Zusammenhänge gelernt



Mit viel Spaß lernten die Kinder ganz nebenbei, wie ökologische Landwirtschaft, gesunde Ernährung und Naturschutz zusammenhängen und was einen Nationalpark auch hier in der Mecklenburgischen Seenplatte ausmacht. „Im nächsten Jahr wird es wieder eine Ferienwoche im Jugendwaldheim Steinmühle geben“, so Sebastian Krage vom Nationalparkamt Müritz.



Veranstaltungsort:

Jugendwaldheim Steinmühle

Bildungsstätte des Nationalparkamtes Müritz

17237 Carpin

www.mueritz-nationalpark.de/draussen-lernen/Jugendwaldheim-Steinmühle/

