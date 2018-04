Gefiederte Meistersänger auf Frühjahrstournee

Im Frühling vereinen sich die vielen unterschiedlichen Vogelgesänge zu einer stimmgewaltigen Sinfonie des Waldes. Doch wer kann all diese so unterschiedlichen Stimmen im Frühlingswald unterscheiden, ein wenig Übersicht in die scheinbare Unordnung bringen?



Die Ranger des Müritz-Nationalparks nehmen Sie im April mit auf Entdeckertour. Dann heißt es: Genau hingehört! Der Ranger weiß, wer da singt. Vor allem aber übersetzt er die geheime Sprache der Vögel. Ist es tatsächlich eine Liebeserklärung die da vertont wird, oder versuchen die gefiederten Musiker aus voller Kehle ihr Revier abzustecken? Vielleicht werden auch Artgenossen mit lautstarkem Gezeter vor drohender Gefahr gewarnt.



Getreu dem Motto „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ laden Sie die Ranger an den Samstagen 21. und 28. April dazu ein, die vielfältige Vogelwelt des Müritz-Nationalparks zu erkunden. Frühaufsteher und Musikliebhaber kommen sicher auf ihre Kosten.



„Meditative Wanderung“



Wo? Parkplatz Jugendwaldheim Steinmühle



Wann? Samstag, 21. und 28. April, 06:00 bis 09:00 Uhr

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren