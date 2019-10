Pressemitteilung BoxID: 772501 (Nationalpark Kellerwald-Edersee)

WildtierPark Edersee: Parkplatz wieder frei

Baumfällarbeiten beendet

Die Baumfällarbeiten am WildtierPark Edersee sind abgeschlossen. Der Parkplatz kann wieder normal angefahren werden, bereits seit dem Wochenende fahren auch die Busse der Linie 515 wieder die Haltestelle Edertal-Hemfurth Wildpark an.



Auf dem Parkplatz des Wildtierparks Edersee wurden aus Verkehrssicherungsgründen Kiefern entfernt. Da die Fällarbeiten schneller abgeschlossen wurden als geplant, können seit dem Wochenende die Parkplätze wieder regulär genutzt werden. Vereinzelt kann es noch zu Einschränkungen kommen, wenn das Holz zu Hackschnitzeln verarbeitet wird.



Die Linienbusse, die vorübergehend nur an der Hauptstraße an der Haltestelle Dornröschenshöh gehalten haben, fahren auch wieder die Haltestelle Wildpark an.



Besucher können während der letzten schönen Oktobertage die Sommeröffnungszeiten nutzen: täglich von 09.00 - 18.00 Uhr.



Ab dem 1. November hat der WildtierPark von 11.00 - 16.00 Uhr geöffnet.



Adresse: WildtierPark Edersee, Am Bericher Holz 1, 34549 Edertal-Hemfurth





