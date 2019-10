Pressemitteilung BoxID: 773679 (Nationalpark Kellerwald-Edersee)

Wildbuffet am 15. November im MARITIM Hotel Bad Wildungen - es gibt noch Karten

Am Freitag, 15. November, findet im MARITIM Hotel Bad Wildungen das Wildbuffet statt: Gastgeber dieser schon Tradition gewordenen Veranstaltung sind der Nationalpark Kellerwald-Edersee, dessen Förderverein und das MARITIM Hotel. Bereits zum 14. Mal findet dieser Termin nun statt – es gibt noch Karten. Der Anmeldeschluss wurde auf Mittwoch, 6. November verlegt.



Am 15. November ist es wieder soweit: Bereits zum 14. Mal laden das Maritim Hotel, der Nationalpark und der Förderverein ein zum Wildbuffet. An dem Abend stammt das Wild auf dem Teller aus dem Nationalpark und lässt sich in entspannter Atmosphäre mit guter Unterhaltung genießen. Partner, Freunde und Förderer des Nationalparks haben diesen Termin schon fest im Kalender stehen. Bestandteil des Programms sind die 15 Jahre Nationalpark mit Rückblick, Ausblick und Perspektiven. Karten sind noch erhältlich – der Vorverkauf wurde bis zum 6. November verlängert.



Der Beitrag für den Abend beläuft sich auf 39,50€, Fördervereinsmitglieder zahlen 29,50€. Am Folgetag wird eine Wanderung auf der Locheichenroute über den Tannendriesch angeboten. Anmeldungen sind telefonisch unter 05621 – 752490 möglich.

