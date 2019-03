Pressemitteilung BoxID: 745945 (Nationalpark Kellerwald-Edersee)

Vortrag & Forum: Wald im Klimawandel - Chancen und Risiken für die Zukunft ENTFÄLLT

Vortrag mit Prof. Johannes Eichhorn am 3. 4. 2019 findet nicht statt - wegen Wasserschaden bleibt das NationalparkZentrum geschlossen

Das NationalparkZentrum ist wegen eines Wasserschadens geschlossen – aus diesem Grund kann die Reihe Vortrag & Forum am Mittwoch, 3. 4. 2019 nicht wie geplant stattfinden.



Nach Behebung des Wasserschadens soll die Ausstellung verlängert und der Vortrag nachgeholt werden. Der Nationalpark Kellerwald-Edersee wird darüber informieren.



Der Wasserschaden erfordert eine professionelle Trocknung der feuchten Boden- und Wandflächen durch eine Spezialfirma. Deshalb bleibt das NationalparkZentrum vom 1.4.2019 an drei Wochen geschlossen.



Ob die Einrichtung an Ostern 2019 wieder geöffnet werden kann, wird sich aus dem Trocknungsverlauf ergeben. Sobald der Wiedereröffnungstermin feststeht, erhalten Sie eine rechtzeitige Information.



Die Gastronomie am Nationalparkzentrum – GastRaum – hat geöffnet mit den Sommeröffnungszeiten, die ab Anfang April gelten: täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr.



